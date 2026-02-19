¿Hay contingencia? Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 19 de febrero

Los indicadores de ozono y otros contaminantes registrados ayer no superaron los niveles permitidos, por lo que este jueves el programa Hoy No Circula se aplicará de manera habitual. No obstante, persiste la mala calidad del aire en la Ciudad de México, por lo que conviene mantenerse atento a los reportes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ante cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La CAMe informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital era mala, con nivel de riesgo alto debido a la presencia de partículas PM₁₀ y PM₂.₅.

Estaciones que reportaban mala calidad del aire:

Gustavo A. Madero

Merced

Estaciones que reportaban calidad del aire aceptable:

Benito Juárez

Xochimilco

Tláhuac

Estaciones que reportaban buena calidad del aire:

Villa de las Flores

Cuautitlán

Los Laureles

Atizapán

Tlalnepantla

Acatlán

La Presa

Xalostoc

Nezahualcóyotl

Miguel Hidalgo

Hospital General de México

Pedregal

Centro de Ciencias de la Atmósfera

Ajusco Medio

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora los índices de calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y facilitar la toma de decisiones cuando la contaminación representa un riesgo.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula con la UMA 2026?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,346 y 3,519 pesos.