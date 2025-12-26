Reemplacamiento 2026: ¿dónde será obligatorio realizar el trámite?

Como es bien sabido, diversos estados del país ya anunciaron costos, fechas y requisitos para el reemplacamiento 2026, un trámite vehicular obligatorio que deberán cumplir miles de automovilistas para evitar multas y restricciones para circular. Aquí te contamos los detalles.

Así será el costo de reemplacamiento 2026 por estado

Nayarit

El gobierno estatal confirmó que en 2026 habrá reemplacamiento general. El costo será de 2 mil 724 pesos, e incluye placas nuevas, engomado, tarjeta de circulación y verificación.

Quintana Roo

El Canje de Placas 2026 iniciará en enero, y los costos serán:

Vehículos y camionetas: Mil 527 pesos

Motocicletas: 509 pesos

Remolques: 707 pesos

En todos los casos se suman 141 pesos por la tarjeta de circulación.

Estado de México (Edomex)

La renovación será obligatoria para vehículos con placas expedidas en 2021. El calendario irá de abril a agosto de 2026, según la terminación de la placa. No cumplir puede generar multas superiores a los 2 mil 200 pesos.

Jalisco

Durante enero, febrero y marzo de 2026 habrá reemplacamiento gratuito para vehículos con placas viejas, siempre que el refrendo 2025 esté pagado. A partir de abril, el trámite tendrá costo y se aplicarán sanciones.

Veracruz

Todas las motocicletas deberán contar con placas vigentes antes del 1 de enero de 2026. El trámite será gratuito para quienes ya reemplacaron; de lo contrario, costará 980 pesos. El proceso se digitalizará completamente y permitirá el envío de placas a domicilio.

Puebla

La Ley de Ingresos 2026 fija nuevos costos:

Placas para vehículos nuevos: Mil 275 pesos

Motocicletas: 540 pesos

Tarjeta de circulación: 700 pesos

Estas son las recomendaciones clave

Las autoridades estatales sugieren revisar con anticipación calendarios, costos y requisitos, ya que el reemplacamiento 2026 será obligatorio y su incumplimiento puede derivar en multas, recargos o limitaciones para circular.

Además, mantener la documentación vehicular al día evitará problemas legales y gastos innecesarios.

