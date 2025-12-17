¿Hay contingencia ambiental? Así aplica Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 17 de diciembre

El programa Hoy No Circula, vigente en la Ciudad de México y en municipios aledaños del Estado de México como medida para aminorar la emisión de contaminantes, estipula este 17 de diciembre que tienen prohibido circular:

Vehículos con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y 2.

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era “aceptable”, con un nivel de riesgo moderado, por la presencia de contaminantes PM₂.₅ y PM₁₀

Las estaciones de monitoreo Merced, Iztapalapa y Santiago Acahualtepec, en la capital del país, se mostraban en color amarillo (aceptable), lo mismo que Villa de las Flores, en el Estado de México, el resto, en verde (bueno).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

Prevén próximas contingencias ambientales

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y autoridades del Valle de México han llamado a no quemar pirotecnia, encender fogatas ni otras actividades que generen partículas contaminantes, durante las celebraciones de Navidad y Fin de Año, pues durante la época seca-fría -que se extiende de diciembre a febrero-, incrementa la concentración de partículas contaminantes, en especial PM10 y PM2.5, lo que favorece la posibilidad de contingencias ambientales.

El coordinador ejecutivo de la CAMe, Víctor Hugo Páramo Figueroa, adelantó que lo más probable es que en los próximos meses se registre por lo menos una contingencia ambiental, que podría ser la madrugada del 25 de diciembre o la del 1 de enero de 2026, dado que es en estas fechas cuando la población realiza más quemas.

Ante el supuesto de una contingencia ambiental se harán operativos de vigilancia hacia las fuentes de jurisdicción local y se trabajará con esquemas de barrido húmedo.