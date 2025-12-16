Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 16 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

