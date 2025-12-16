Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 16 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey