Jueves, 23 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 23 de octubre informa que estará con nubes dispersas con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tapalpa
Clima en El Salto
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones