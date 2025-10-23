Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 23 de octubre informa que estará con nubes dispersas con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tonalá