¿Habrá megabloqueo carretero este martes 16 de diciembre?

Representantes de agricultores y del Gobierno de México sostendrán una reunión este martes 16 de diciembre para discutir las inconformidades que han llevado a los productores a bloquear carreteras como forma de protesta y medida de presión para obtener precios de garantía y mayor seguridad para los transportistas.

En la mesa de diálogo participarán funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader). Entre otros temas, se abordarán la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.

Agricultores demandan precios de garantía y seguridad en las carreteras. SUN/C. Torres

Amenazan con nuevos bloqueos

Desde la semana pasada, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) advirtieron que, de no alcanzarse acuerdos en la reunión de este martes, podrían tomar acciones como concentrar contingentes en la Ciudad de México y realizar cierres de vialidades alrededor de embajadas, entre ellas las de Estados Unidos y Canadá.

“Estamos en alerta para la reunión del martes y detonaríamos acciones por la tarde o el miércoles. Vamos a estar a los lados de las carreteras, en las casetas de peaje y en otros puntos donde sea necesario llevar maquinaria; llegaríamos el miércoles por la mañana, de ser necesario.

“También analizamos la posibilidad de concentrar contingentes en la Ciudad de México y cerrar calles adyacentes a las principales embajadas, sobre todo las de Estados Unidos y Canadá”, dijo el pasado viernes Eraclio “Yako” Rodríguez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Por su parte, la Segob reiteró su llamado a que, en caso de nuevos bloqueos, se permita el paso de servicios de salud y de productos indispensables para la población. Rosa Icela Rodríguez, titular de esta secretaría, afirmó que el gobierno de México continuaría entregando apoyos a transportistas y productores para fortalecer el campo mexicano.