¿Habrá Doble Hoy No Circula? Así aplica este sábado 31 de enero en CDMX y Edomex

La calidad del aire ha mejorado en la Ciudad de México y esta mañana de sábado se cataloga como "aceptable", con la presencia de partículas PM₂.₅ y un riesgo moderado para personas vulnerables.

Los niveles de contaminación resultan manejables y no resulta necesario activar la fase 1 de contingencia ambiental.

El programa de control de emisiones vehiculares Hoy No Circula se implementa de manera habitual, en su modalidad de quinto sábado de mes, con prohibición de salir a la calle para los vehículos con las siguientes características:

Holograma 2, sin importar el número final de la placa.

Placas foráneas, sin importar holograma ni número final.

Están exentos de la restricción los autos con holograma 1, vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable" , con un nivel de riesgo moderado, debido a la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Tlalnepantla, Merced y UAM Iztapalapa mostraban color amarillo (calidad aceptable), el resto, verde (calidad buena).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.

