¿Habrá Doble Hoy No Circula? Así aplica este 15 de enero en CDMX

El incremento en la contaminación atmosférica en el Valle de México llevó a que se declararan contingencias ambientales los días 1 y 8 de enero. En los últimos días, la reanudación de actividades en escuelas y centros de trabajo, junto con las condiciones propias del invierno y la llamada temporada de partículas, ha generado preocupación ante la posibilidad de un nuevo episodio; no obstante, la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México se mantiene en niveles aceptables.

Este día, el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal, conforme a la restricción correspondiente a los jueves, con limitaciones para los siguientes vehículos:

Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa también aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede derivar en multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

¿Qué es la temporada de partículas?

La temporada seca propicia la permanencia en el aire de material particulado (PM), como polvo, ceniza, polen y otros compuestos contaminantes. A este periodo, que abarca la mayor parte del año —con excepción de los meses de julio, agosto y septiembre—, se le conoce como temporada de partículas.

Se distingue entre la temporada seca cálida, que va de marzo a junio y en la que las partículas son generadas principalmente por incendios forestales, tolvaneras y pólenes, y la temporada seca fría, de octubre a febrero, cuando el incremento de partículas se debe principalmente al uso de pirotecnia.

Las partículas pueden ser menores a 10 micrómetros (PM₁₀) o menores a 2.5 micrómetros (PM₂.₅). Entre más pequeñas sean, más profundo en el sistema respiratorio pueden llegar; incluso pueden filtrarse a la sangre y causar afectaciones como:

Dolor de cabeza

Inflamación de nariz, garganta y ojos

Tos

Irritación de la piel

Alergias

A largo plazo, las partículas contaminantes pueden influir en el desarrollo de enfermedades como asma, EPOC, cáncer de pulmón, enfermedad renal crónica, falla cardiaca, mal de Parkinson y Alzheimer.