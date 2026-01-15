Jueves, 15 de Enero 2026

¿Habrá Doble Hoy No Circula? Así aplica este 15 de enero en CDMX

Entérate de los autos que no pueden circular este día en la Zona Metropolitana del Valle de México

Por: G. Solano

La contaminación en la Ciudad de México se mantiene en niveles aceptables. SUN

El incremento en la contaminación atmosférica en el Valle de México llevó a que se declararan contingencias ambientales los días 1 y 8 de enero. En los últimos días, la reanudación de actividades en escuelas y centros de trabajo, junto con las condiciones propias del invierno y la llamada temporada de partículas, ha generado preocupación ante la posibilidad de un nuevo episodio; no obstante, la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México se mantiene en niveles aceptables.

Este día, el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal, conforme a la restricción correspondiente a los jueves, con limitaciones para los siguientes vehículos:

  • Vehículos con engomado verde
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa también aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede derivar en multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

¿Qué es la temporada de partículas?

La temporada seca propicia la permanencia en el aire de material particulado (PM), como polvo, ceniza, polen y otros compuestos contaminantes. A este periodo, que abarca la mayor parte del año —con excepción de los meses de julio, agosto y septiembre—, se le conoce como temporada de partículas.

Se distingue entre la temporada seca cálida, que va de marzo a junio y en la que las partículas son generadas principalmente por incendios forestales, tolvaneras y pólenes, y la temporada seca fría, de octubre a febrero, cuando el incremento de partículas se debe principalmente al uso de pirotecnia.

Las partículas pueden ser menores a 10 micrómetros (PM₁₀) o menores a 2.5 micrómetros (PM₂.₅). Entre más pequeñas sean, más profundo en el sistema respiratorio pueden llegar; incluso pueden filtrarse a la sangre y causar afectaciones como:

  • Dolor de cabeza
  • Inflamación de nariz, garganta y ojos
  • Tos
  • Irritación de la piel
  • Alergias

A largo plazo, las partículas contaminantes pueden influir en el desarrollo de enfermedades como asma, EPOC, cáncer de pulmón, enfermedad renal crónica, falla cardiaca, mal de Parkinson y Alzheimer.

