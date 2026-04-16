Luego de haber sido privado de la libertad junto con su padre, el alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, reapareció públicamente para agradecer el respaldo ciudadano e institucional y aseguró que seguirá trabajando por la tranquilidad y la paz en el municipio.

A través de un mensaje, el edil morenista afirmó que, tras vivir “uno de los momentos más difíciles” de su vida, su prioridad será fortalecer el tejido social y mantener la cercanía con la población. “Hoy les hablo con gratitud, con serenidad y con esperanza firme de que aun en los momentos más difíciles siempre hay una luz cuando un pueblo se mantiene unido”, expresó.

Señaló que la experiencia confirmó la importancia de la unidad familiar y comunitaria. “Hoy no solo les hablo como presidente municipal, les hablo como un taxqueño más… de servir, de escuchar y de trabajar por la tranquilidad, la confianza, la paz y el bienestar de nuestras familias”, sostuvo.

El Ayuntamiento informó que Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, fueron localizados el 13 de abril y se encuentran bajo atención. Destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el apoyo de instancias federales y estatales.

De acuerdo con autoridades, ambos fueron hallados con vida tras un operativo, mientras continúan las acciones para detener a los responsables.

CT