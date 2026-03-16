La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, sobre la situación en el Medio Oriente, las acciones consulares de las embajadas de la región han facilitado la evacuación de mil 337 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

A través de un comunicado, explicó que hasta ahora no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional y reiteró su llamado a no visitar la región mientras prevalezca la situación de conflicto.

Detalló que el espacio aéreo se encuentra abierto en forma intermitente en la mayoría de los países de la región, por lo que recomendó contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada para aquellas personas que tengan una reservación.

La Cancillería destacó que las embajadas de México permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten.

X / @SRE_mx

Además, recordó los teléfonos de emergencia de las embajadas de México en la región:

• Embajada en Irán (que opera temporalmente en Azerbaiyán), +98 912 122 4463 (número iraní) y 00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano).

• Embajada en Azerbaiyán, 00 994 50 228 8636

• Embajada en Israel, 054-316-6717

• Embajada en Jordania, 0778 00 0494

• Embajada en Qatar, 3363 4450

• Embajada en Arabia Saudita, +966557539374

• Embajada en Kuwait, +965 9401 6333

• Embajada en EAU, 504 54 0273

• Embajada en Líbano, 03 044 598

• Oficina de Representación en Palestina, +972 54 447 0095

Escalada bélica en Medio Oriente desata crisis regional tras muerte de Jameneí

La actual operación de evacuación responde a una drástica escalada de violencia en la región iniciada el pasado 28 de febrero de 2026.

Reportes internacionales indican que el conflicto se intensificó tras una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra posiciones estratégicas en Irán, suceso que derivó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Simultáneamente, Israel ha profundizado su incursión terrestre en el sur del Líbano, rompiendo el alto el fuego que se mantenía desde 2024 y estableciendo nuevas posiciones militares en territorio libanés, lo que ha detonado una crisis de seguridad regional sin precedentes en los últimos años.

EE