Trump reclama poco entusiasmo de aliados para desbloquear el estrecho de Ormuz

El sábado pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho de Ormuz se mantendría abierto y libre para que el tránsito de petroleros continúe evitando un repunte en los precios del crudo. En ese momento pidió ayuda de países como China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se han visto afectados por el cierre del espacio tras la guerra en Irán.

Sin embargo, el día de hoy, el mandatario criticó la falta de entusiasmo de algunos países en apoyar esta iniciativa.

"Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados", declaró a la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario dijo que hay soldados estadounidenses protegiendo a esos países, que no quiso detallar: "Cuando les preguntamos: '¿Tienen desminadores?', la respuesta es: 'Bueno, preferimos no involucrarnos, señor'", lamentó.

El presidente estadounidense aseguró que algunos sí se han comprometido a ayudar a reabrir el paso estratégico, pero evitó mencionar sus nombres al considerar que tal vez "no desean convertirse en un objetivo".

Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordan este lunes cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz, pero se mostraron reacios a ampliar la misión naval comunitaria en la región o a enviar más barcos.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el paso estratégico está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN".

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