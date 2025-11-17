El crimen organizado sigue azotando a Guanajuato y, ahora, se dio a conocer la extorsión a varios comercios del municipio de Salamanca que provocaron su cierre por motivos de seguridad. Estos son los detalles:

En cuatro bares de Salamanca vivieron horas de terror y miedo por amenazas de extorsionadores armados que arribaron a los establecimientos la noche del sábado 15 de noviembre de 2025.

Los individuos dejaron cartulinas con mensajes temerarios y presuntamente realizaron disparos al aire.

Ante el peligro, los encargados suspendieron el servicio a los clientes y cerraron los negocios, ubicados en la zona norte del municipio.

En las cartulinas se advertía a los dueños de los bares que debían comunicarse a un número telefónico en menos de 24 horas.

El hecho fue reportado al Sistema 911 alrededor de las 10:00 de la noche, por lo que elementos de Seguridad se presentaron en los bares denominados 'La Refi', 'El Despecho', 'El Antiguo' y 'Puerta 4'.

Policías municipales, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad del Estado y Ejército realizaron un vistoso despliegue en torno de los antros y determinaron que debían permanecer cerrados.

En un comunicado el Gobierno Municipal de Salamanca informó que derivado de presuntas amenazas de extorsión a diversos bares de la ciudad se puso en marcha un operativo especial para garantizar la seguridad de comensales, trabajadores y propietarios de esos establecimientos.

Expuso que ante el reporte de presuntas amenazas con cartulinas a cuatro bares se procedió a un operativo estratégico para fortalecer las medidas de protección y mantener el orden público.

No te pierdas: Generación Z. Viene otra marcha este día y a esta hora

También se tiene comunicación directa con la Fiscalía General del Estado para coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA