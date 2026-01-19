Grecia Quiroz dispuesta a ser investigada por el caso Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán , mencionó durante una conferencia de prensa que ella "no tiene ningún problema" en ser investigada por el homicidio de su esposo Carlos Manzo.

En un video difundido por la agencia Quadratín Michoacán, se observa a Quiroz referirse a "una persona" que señaló que la alcaldesa debería ser la primera en ser examinada.

Pese a que Grecia calificó los señalamientos como "absurdos", mantuvo su apertura a las investigaciones por parte de elementos de la fiscalía.

Recordó que ella autorizó la revisión de su dispositivo móvil personal para identificar a las personas del grupo de WhatsApp del que se sospechaba , había salido información para dar con el paradero del exalcalde.

Por los hechos recalcó: “Si yo hubiera estado junto a él, yo hubiera dado mi vida por él.”

Para finalizar, pidió a la persona que la señaló para ser investigada que también esté abierta a colaborar con las autoridades por las "plazas que vendió y que sabemos por quién es mandada", así como también invitarla a no colgarse del Movimiento del Sombrero y concentrarse en su trabajo.

La disposición de Quiroz a ser investigada surge en un momento clave de la indagatoria, pues apenas el pasado 11 de enero de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de dos nuevos implicados: Samuel 'N', exdirector de Relaciones Públicas durante el mandato de Manzo, y Josué Elogio 'N'.

Estos arrestos se suman a la captura previa de Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', identificado como uno de los autores intelectuales, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre el círculo cercano del fallecido edil.

