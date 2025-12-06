Gran Venta Nocturna Sears: Conoce las fechas, horarios y descuentos

La temporada de descuentos más esperada está por comenzar. Este fin de semana, Sears lanza su Gran Venta Nocturna, una oportunidad única para aprovechar precios especiales, beneficios exclusivos y horarios extendidos que harán de tus compras una experiencia mucho más cómoda y conveniente.

Horarios especiales para que compres sin prisas

Durante esta edición, las tiendas Sears extenderán su horario el 5 al 8 de diciembre de 2025 hasta las 22:00 horas , ideal para quienes prefieren comprar por la noche o aprovechar el fin de semana.

Además, si prefieres hacer tus compras desde casa, también encontrarás todas las promociones en línea, con la ventaja de envío gratis en compras desde 299 pesos y la opción de recoger en tienda en solo dos horas.

Descuentos de hasta el 50% y meses sin intereses

Durante estos días encontrarás promociones irresistibles en todos los departamentos. Algunos de los más destacados incluyen:

Colchones: descuentos de hasta 25% , una oportunidad para regalar descanso y bienestar cada día.

, una oportunidad para regalar descanso y bienestar cada día. Pantallas: hasta 50% de descuento , pensadas para convertir lo cotidiano en momentos de entretenimiento y conexión.

, pensadas para convertir lo cotidiano en momentos de entretenimiento y conexión. Muebles: hasta 55% de descuento , ideales para transformar espacios y sumar comodidad duradera.

, ideales para transformar espacios y sumar comodidad duradera. Línea Blanca: hasta 52% de descuento , perfecta para hacer más sencillas las tareas del hogar con tecnología práctica y resistente.

, perfecta para hacer más sencillas las tareas del hogar con tecnología práctica y resistente. Juguetería: hasta 50% de descuento, una invitación a despertar la imaginación y la alegría en los niños con regalos llenos de diversión.

Y si piensas financiar tus compras, puedes aprovechar hasta 20 meses sin intereses con Tarjeta Sears y bancos participantes.

Además, por cada mil pesos en compras realizadas en tiendas físicas Sears de todo el país o en sears.com.mx, con cualquier forma de pago, recibirás folios digitales para participar en el sorteo de una SUV GEELY COOLRAY GL 1.5 Turbo 172 HP, transmisión DCT7, modelo 2025.

Los comprobantes de compra —ya sean físicos o digitales, de compras presenciales o en línea— son acumulables durante toda la vigencia de la promoción, del 28 de noviembre al 6 de enero, lo que incrementa tus posibilidades de ganar.

Mira aquí más productos : https://www.sears.com.mx/c/venta-especial/

El momento perfecto para adelantar tus compras navideñas

Si quieres evitar las compras de último minuto, esta venta es ideal para adquirir regalos, preparar tu outfit festivo o incluso renovar tu hogar antes de las fiestas. Estarán disponibles marcas destacadas como Apple, Calvin Klein, Adidas, LG, Samsung, Levi’s, Tous, Carolina Herrera, Spring Air, Nespresso, Lenovo, entre muchas otras.

Ya sea que busques renovar tu guardarropa, redecorar tu espacio o simplemente darte un gusto, la Gran Venta Nocturna de Sears tiene opciones para todos los gustos y necesidades.

No lo dejes pasar, marca las fechas, arma tu lista de compras y prepárate para aprovechar cada oferta. ¡La Gran Venta Nocturna Sears llega con todo!

