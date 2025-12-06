Magistrados exponen temas para la reforma electoral

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, magistrados del Tribunal Electoral expusieron una serie de temas que consideran fundamentales ante una eventual reforma electoral. Durante la presentación del libro Desafíos contemporáneos de la función electoral mexicana: análisis y propuestas en el primer cuarto de siglo, coordinada por el magistrado Felipe Fuentes, señalaron que el país enfrenta problemáticas estructurales que requieren atención, entre ellas el modelo de comunicación política, la injerencia del crimen organizado y la necesidad de avanzar hacia modalidades electrónicas de votación.

Felipe Fuentes explicó que el actual sistema de comunicación política se diseñó para impedir la compra de tiempos en radio y televisión, sancionar la calumnia y evitar que la publicidad gubernamental derivara en propaganda personalizada. Sin embargo, reconoció que el modelo terminó por generar una estructura rígida basada en spots breves que no contribuyen a transmitir mensajes de fondo.

“Se creó un sistema rígido de spots que fragmenta el mensaje. ¿Qué es lo que ven en televisión? Spots que duran muy poco, ¿y qué transmiten de mensaje político? Nada”, afirmó. Frente a esta situación, consideró necesario replantear el modelo para dotarlo de mayor eficacia comunicativa.

El magistrado también insistió en la importancia de impulsar el voto electrónico, aunque advirtió que el sistema político mexicano se sostiene en la desconfianza y este factor complica el avance. “Permitamos que haya auditorías, permitamos que ciertos factores externos verifiquen que funcionen estos sistemas adecuadamente”, dijo, al plantear que la supervisión y la transparencia pueden reducir resistencias.

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata subrayó que cualquier reforma debe considerar tanto las experiencias internacionales como las que México ha acumulado en procesos recientes. Uno de los temas que resaltó fue la intervención del crimen organizado, un fenómeno que -recordó- ha sido acreditado en casos como la elección de gubernatura en Michoacán, donde se reportó el secuestro de urnas que luego fueron devueltas llenas, lo que derivó en la anulación de varios distritos.

Ante ese contexto, planteó alternativas como el voto anticipado y, eventualmente, modalidades de votación por internet, con el fin de evitar escenarios en los que todas las urnas sean vulnerables al mismo tiempo. También mencionó el caso de la India, donde se utilizan urnas electrónicas con sistemas de seguridad robustos, como un ejemplo de lo que podría explorarse en México.

“Nos tenemos que abrir a todas las experiencias que existen en el mundo, pero más allá de eso, empoderarnos como nación y darnos cuenta de que nosotros sí podemos”, concluyó. Según expuso, avanzar hacia soluciones tecnológicas permitiría construir una justicia electoral más eficiente.