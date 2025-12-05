Liverpool: Estos son los celulares con 60% de descuento en la última Venta Nocturna

La Venta Nocturna de Liverpool se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores en México, ya que durante sus jornadas es posible encontrar descuentos y promociones exclusivas en un amplio abanico de productos, que van desde muebles hasta ropa, accesorios y artículos de belleza.

Esta cuarta y última edición se da en el marco de las próximas fiestas decembrinas con el objetivo de que los clientes de Liverpool acudan a adelantar sus regalos navideños a costos más accesibles. La jornada de promociones y descuentos estará vigente desde el 5 hasta el domingo 7 de diciembre.

Durante esta edición, Liverpool contempla promociones en departamentos como moda, electrónica, línea blanca, hogar, muebles, juguetes, belleza y perfumería. A continuación compartimos contigo una lista de smartphones que puedes adquirir a precios imperdibles.

Celulares con 60% de descuento en la última Venta Nocturna

LIVERPOOL

LIVERPOOL

LIVERPOOL

LIVERPOOL

Horarios y detalles del evento

La Venta Nocturna se llevará a cabo este fin de semana, periodo en el que todas las sucursales de Liverpool en el país operarán en su horario habitual: de 11:00 a 21:00 horas. Aunque el nombre del evento hace alusión a actividades nocturnas, la dinámica se mantendrá durante todo el día, con la oferta comercial distribuida a lo largo de la jornada.

En paralelo, las compras en línea mediante la aplicación Liverpool Pocket y el sitio web oficial estarán disponibles las 24 horas, desde el primer minuto del viernes hasta las 23:59 horas del domingo. Esto permitirá a los clientes acceder a promociones sin restricción horaria y evitar las posibles aglomeraciones en tiendas físicas.

Los clientes que cuenten con tarjeta Liverpool, Crédito Liverpool o Liverpool VISA podrán acceder a beneficios adicionales, que generalmente incluyen meses sin intereses, bonificaciones, promociones en puntos y descuentos exclusivos. Este tipo de incentivos forma parte de la estrategia de fidelización de la cadena, sobre todo en temporadas de alto consumo.

Para compras en línea, el sistema permitirá consultar disponibilidad en tienda, comparar precios y utilizar el servicio Click & Collect, que facilita recoger los productos en sucursal sin necesidad de recorrer los pasillos.

YC