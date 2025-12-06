Godoy encabeza su primera reunión como titular de FGR

Ernestina Godoy encabezó su primera Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en una sesión donde fiscales de todo el país aprobaron la implementación nacional del Registro Criminal de Armas de Fuego. Esta herramienta, que busca fortalecer la trazabilidad de las armas y apoyar los procesos de investigación y la toma de decisiones en política criminal, operará como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable. Su funcionamiento estará a cargo de las Unidades de Análisis de Información, o de las áreas equivalentes que cada institución determine.

Durante la reunión, las y los integrantes de la CNPJ se comprometieron a mantener el flujo y el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal mediante el Centro Federal de Inteligencia Criminal. Además, conocieron los avances en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las recientes reformas en materia de seguridad pública y de los acuerdos emanados de la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. También revisaron las acciones para actualizar la Metodología de recopilación de datos de homicidio doloso.

La FGR informó que los fiscales acordaron realizar las acciones necesarias para aplicar esta metodología y garantizar la completitud de los reportes diarios. Asimismo, las y los integrantes de la Asamblea Plenaria se comprometieron a consolidar y entregar la información estadística requerida por el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP), así como a fortalecer sus propios sistemas de información, con apoyo de la FGR y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el objetivo de asegurar la calidad y confiabilidad de los datos.

Durante su intervención, Godoy destacó que el objetivo común es erradicar la impunidad, fortalecer la investigación y avanzar en la judicialización, para lo cual consideró indispensable contar con todos los instrumentos necesarios. En la misma sesión, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Mark Coolidge Johnson, señaló que la labor ministerial no sólo debe enfocarse en perseguir delitos individuales, sino en desmantelar organizaciones completas. Subrayó que la colaboración y la capacitación permanentes son esenciales para obtener mejores resultados.

MC pide evaluar a Godoy

MC llamó a valorar el desempeño de Ernestina Godoy en la FGR según resultados, autonomía y fortalecimiento institucional, evitando politizar el nombramiento y priorizando la construcción de justicia y paz.