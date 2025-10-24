Mega bloqueo de transportistas en CDMX: ¿Cuándo y a qué hora está programado?

La Ciudad de México se prepara para una movilización masiva por parte de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), que ha anunciado bloqueos en las principales vías de comunicación de la capital como medida de presión ante la falta de respuesta del gobierno local a sus demandas.

Mediante un comunicado, la FAT sugirió a los capitalinos tomar precauciones, salir con tiempo y buscar rutas alternas para no verse afectados en sus traslados al trabajo, escuelas o actividades del día.

Según el comunicado de la organización de transportistas, las autoridades de la Ciudad de México interrumpieron el diálogo con el gremio sobre la autorización del aumento al pasaje del transporte público concesionado. Señalaron que sus demandas no han recibido respuesta y que varias promesas hechas por la administración local quedaron incumplidas.

Ante esta situación, la Fuerza Amplia de Transportistas decidió realizar la movilización masiva programada para la próxima semana.

¿Cuándo y a qué hora está programado?

El bloque de transportistas está programado para el miércoles 29 de octubre. Aunque la hora exacta de inicio aún no ha sido confirmada, se espera que los bloqueos comiencen por la mañana y se extiendan durante el día. Los puntos específicos de bloqueo incluyen accesos principales a la ciudad y avenidas clave como Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan, Insurgentes y Periférico.

La FAT ha pedido disculpas a la ciudadanía por las posibles molestias, aunque enfatizan que la movilización es una respuesta a la falta de acción por parte del gobierno capitalino.

YC