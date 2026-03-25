La organización ambientalista Greenpeace México advirtió que el derrame petrolero en el Golfo de México continúa extendiéndose y ya afecta 630 kilómetros de línea de costa.

A través de sus redes sociales, señaló que, pese a que autoridades han asegurado que las playas están limpias y Petróleos Mexicanos reportó un avance de limpieza, información de la Red Corredor Arrecifal y de comunidades locales muestra un panorama distinto. Según la organización, en la mayoría de las playas no se han realizado labores de saneamiento y persiste la llegada de chapopote.

Además, alertó que las acciones se han concentrado únicamente en playas, sin considerar el impacto en arrecifes. Indicó que en días recientes volvió a arribar petróleo a zonas que ya habían sido atendidas, lo que agrava la contaminación y obliga a repetir las tareas de limpieza.

Greenpeace también criticó que los trabajos se enfoquen en destinos turísticos, mientras que áreas alejadas de poblados permanecen sin atención. Por ello, calificó al Golfo de México como una “zona de sacrificio” frente a los riesgos de la industria petrolera.

La organización exigió declarar emergencia ambiental, aplicar planes de contingencia y reforzar la protección de brigadistas. Por su parte, la Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República investiga un posible delito relacionado con el derrame.

CT