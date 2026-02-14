Gobierno de CDMX condena violencia tras denuncia de Alessandra Rojo de la Vega

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México rechazó cualquier acto de agresión o violencia, en referencia a los hechos denunciados por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y reiteró que el diálogo y la concertación son las vías institucionales para construir acuerdos que permitan atender y encauzar las demandas sociales.

Los hechos ocurrieron durante un operativo de reordenamiento en la zona de San Cosme, donde, de acuerdo con lo difundido por la propia alcaldesa en videos, ella y parte de su equipo fueron rodeados y agredidos por un grupo numeroso de personas. En las grabaciones se observan empujones y jaloneos, mientras que Rojo de la Vega mostró posteriormente lesiones en el pómulo derecho, así como contusiones en brazo, espalda y cadera. La edil informó que acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente.

Explicó que el 12 de febrero se registró un bloqueo en el cruce de Avenida de los Insurgentes y Rivera de San Cosme, realizado por un grupo de comerciantes de la zona, luego de un operativo en el que se registraron confrontaciones entre personal de la alcaldía y comerciantes.

"Ante esta situación, personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), acudió de manera inmediata al lugar, con el objetivo de establecer un canal de diálogo y generar las condiciones necesarias para la liberación de la vialidad".

Detalló que el bloqueo tuvo como antecedente un operativo efectuado por la Alcaldía Cuauhtémoc en dicha zona, el cual impidió a los comerciantes continuar con su actividad. Dichos comerciantes refirieron que fueron reubicados a ese punto, tras haber sido retirados en 2024 de la Glorieta de los Insurgentes.

Durante el bloqueo se contó con la presencia de Ericka Rodríguez, directora de Mercados, y de Esteban Velázquez, subdirector de Vía Pública, ambos de la Alcaldía Cuauhtémoc. En ese momento, se acordó sostener una reunión al día siguiente para revisar la documentación que presentarían los comerciantes.

Refirió que la reunión no se llevó a cabo debido a la inasistencia del personal de la Alcaldía Cuauhtémoc.

"Esta situación derivó en la reinstalación de los comerciantes en los espacios referidos, lo que motivó un nuevo operativo por parte de la alcaldía para su retiro, durante el cual se registraron confrontaciones entre comerciantes y personal de la Alcaldía Cuauhtémoc".

Apunto que el ordenamiento del comercio en vía pública, así como la expedición de los permisos correspondientes , es una atribución única y exclusiva de la Alcaldía Cuauhtémoc, como lo indica el Artículo 34, en su fracción IX, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

XP