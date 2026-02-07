El día de ayer, autoridades locales de Guanajuato informaron el secuestro de Gerardo Arredondo Hernández, excandidato a la presidencia municipal de Salamanca por el Partido Acción Nacional (PAN) y que actualmente desempeña labores como empresario en el ramo de la construcción.

La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, municipio que forma parte de Guanajuato, precisó en una ficha informativa que la privación de la libertad del también arquitecto ocurrió la mañana del viernes en la zona sur del municipio, donde, tras la denuncia del hecho, se desplegó un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública federal y del estado.

Algunos medios nacionales apuntaron que el secuestro sucedió por la mañana y que fue encabezado por un grupo de hombres armados en un establecimiento de materiales para la construcción ubicado en la colonia Las Fuentes del municipio señalado.

Por la tarde, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la liberación de la víctima sin que se realizará pago alguno. En el operativo de rescate participaron agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Guanajuato en coordinación con el gabinete de la Secretaría de Seguridad y Paz, así como elementos de Defensa.

Durante el operativo fueron detenidas varias personas presuntamente relacionadas con el hecho y, ante la agresión contra las fuerzas de seguridad, un criminal fue abatido.

La víctima se encuentra bajo resguardo de personal de la Fiscalía estatal, en tanto continúan los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Esta noticia ocurre días después de que en Salamanca un ataque armado contra un grupo de personas reunidas en un partido de fútbol dejó a 11 muertos y 12 lesionados.

Guanajuato es el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2 mil 500 casos registrados, según datos del Gobierno.

Con información de EFE y de la Fiscalía de Guanajuato

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB