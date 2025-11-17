Clara Brugada, actual Jefa de gobierno de la Ciudad de México , durante la reapertura total de la Línea 1 del Metro el pasado domingo 16 de noviembre, mostró su solidaridad a los 14 policías que permanecen hospitalizados tras la marcha de la Generación Z , y aprovechó para condenar los hechos violentos de la movilización.

El pasado sábado 15 de noviembre, ciudadanos y ciudadanas pertenecientes al grupo emergente en redes sociales “ Generación Z ”, marcharon en distintos puntos del país para exigir seguridad al gobierno y también la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum .

En la CDMX, esta movilización se tornó violenta entre los asistentes y los policías que resguardaban la valla que protegía Palacio Nacional . De las confrontaciones entre ambos grupos, varios elementos de seguridad resultaron heridos; muchos de ellos necesitaron hospitalización.

La edil recalcó que la CDMX es pacifista y " nunca aceptará la violencia en las calles ", además, aseveró que los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar, pues no caerán en ninguna provocación.

" Invitamos, convocamos y exhortamos a todas y a todos a expresarse siempre de manera pacífica. La ruta siempre es la paz, el camino tendrá que ser la democracia ", apuntó.

Brugada consideró que la marcha convocada por la Generación Z estuvo impulsada por " los mismos grupos conservadores de siempre " que se oponen a la transformación del país.

" Son viejos grupos enfundados en la causa de las juventudes y, lo decimos tal cual, es bienvenida toda manifestación de la oposición, del conservadurismo, es bienvenida a la Ciudad, pero consideramos muy importante preguntar si esa va a ser la manera de cómo van a participar políticamente los grupos que no estén de acuerdo con este movimiento ", cuestionó.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez , informó que visitó a los 14 elementos que reciben atención especializada en diferentes hospitales, debido a lesiones que les provocaron algunos asistentes a la marcha.

