Los medios internacionales no dejaron de lado las marchas del pasado sábado 15 de noviembre de la llamada "Generación Z". Estos son los detalles de cómo cubrieron la nota:

La marcha de la generación Z contó con una asistencia de 17 mil personas aproximadamente en tan solo la Ciudad de México y dejó un saldo de 120 personas lesionadas entre policías y civiles, además 20 detenidos. Durante la marcha hubo reportes de uso de gas pimienta y petardos.

Durante el recorrido se lograron visualizar personas de todas las edades, había políticos, contingentes de familias, adultos mayores, personas discapacitadas, que recorrieron cuatro kilómetros desde el Ángel de la Independencia y el Zócalo, portando la bandera pirata de los mugiwaras del anime "One Pice" de Eiichiro Oda.

Las protestas de la generación Z en México captaron la atención en diferentes partes del mundo, por ello aquí un recuento de la cobertura mundial de lo que pasó.

"The New York Times"

El medio New York Times abordó la situación desde las protestas en contra de la corrupción y la violencia, además de que en la manifestación había desde jubilados hasta jóvenes teniendo lugar en más de 50 ciudades mexicanas.

Además, retomaron la crítica de Claudia Sheinbaum Pardo al ser "inorgánica y pagada" por la oposición con cuentas en redes sociales creadas con un costo de casi 5 millones de dólares. Sin embargo, algunos manifestantes usaron la plataforma Discord para organizarse, pero aun en la plataforma había confusión en cuanto a los objetivos y estrategias.

Destacaron que las banderas blancas y los sombreros fueron en memoria de Carlos Manzo el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado días atrás, quien puso una macha iniciativa conocida como "Movimiento Sombrero"

"Bloomberg"

La agencia Bloomberg, abordó sobre la crítica que realizó la Presidenta Sheinbaum, calificándola como un movimiento financiado por la oposición debido a que presuntamente es promovida por ocho millones de bots que operan fuera del país.

Lo cual fue días antes de que se realizara la marcha, donde el medio mencionó que las protestas en México cobraron impulso después del asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre durante un evento sobre Día de Muertos.

Por lo que las autoridades bloquearon el acceso a Palacio Nacional con barreras metálicas para impedir la llegada de los manifestantes.

"DW"

La agencia DW, abordó desde el saldo que hubo durante la marcha, donde 100 policías y 20 civiles resultaron heridos, donde 60 uniformados recibieron atención en el sitio, 40 fueron trasladados a hospitales y 36 de ellos presentó contusiones, cortaduras y lesiones menores.

Además, enfatizaron que la manifestación fue convocada por medio de redes sociales por la "generación Z" (menores de 28 años) y que varios asistentes portaban sombreros como el que hizo famoso Carlos Manzo.

En la protesta había pancartas con mensajes como "Todos somos Carlos Manzo" fueron exhibidas a la par de la bandera pirata de "One Piece".

"El Clarín"

El portal "El Clarín" detallaron que la protesta fue en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, donde participaron personas de varias edades que terminó en disturbios frente a Palacio Nacional por el bloque negro.

De acuerdo con el medio, la protesta no fue marcada por la edad, sino por el llamado a "no olvidar" a las víctimas de la violencia, donde la convocatoria sirvió como catalizador a estudiantes, campesinos, miembros de partidos políticos de la oposición.

"Es el cinismo por parte de los políticos, si realmente hubiera una aceptación por parte de ellos de que hay un problema de violencia, creo que esto sería más fácil de tratar", declaró tras definirse como "apartidista" y afirmar que "nadie le dio ni un peso" por asistir a la marcha.

La Presidenta Sheinbaum mencionó que marcharon "muy pocos jóvenes" en la manifestación convocada a nivel nacional por redes sociales y que tuvo miles de asistentes que criticaron al Gobierno que encabeza.

"EuroNews"

El medio EuroNews destacó un video sobre las marchas que se realizaron el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, donde las manifestaciones pacíficas se tornaron tensas en el Zócalo, algunos manifestantes portaban la bandera de los sombreros de paja del anime "One Pice".

Destacan que la manifestación fue en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, convocada de manera inicial pro la generación Z, sin embargo, la oposición incitó a sus simpatizantes a unirse, lo que dio como resultado una multitud dominada por críticos del gobierno en general.

Además de que la manifestación se tornó violenta cuando "jóvenes enmascarados" desmontaron las vallas del Zócalo, lo que provocó el lanzamiento de piedras y gases lacrimógenos.

"The Angeles Times"

El medio abordó desde las protestas contra el crimen, la corrupción de la generación Z, el saldo de heridos, la fuerza que ha tomado el movimiento en todo el mundo y la participación de muchos simpatizantes de oposición.

Además de que las protestas pacíficas se tornaron en enfrentamientos cuando los manifestantes atacaron a los agentes con piedras, fuegos artificiales, palos y cadenas, y se apoderaron de escudos policiales y otros equipos.

La Presidenta acusó a la oposición intentar infiltrarse en el movimiento y de utilizar bots en las redes sociales para intentar aumentar la asistencia.

Muchos influencers de la Generación Z mencionaron que ya no apoyaban las protestas, mientras que figuras como el expresidente Vicente Fox y el multimillonario Ricardo Salinas Pliego daban apoyo de la marcha.

"The Sun"

La agencia "The Sun" llamó a las protestas como batalla callejera como otro disturbio de la generación Z en donde los disturbios dejaron 100 policías heridos por parte de manifestantes que inundaron las calles de México.

Destacaron el saldo de las protestas y que los "alborotadores y matones" lanzaron piedras y otros proyectiles contra la policía, que respondió disparando gases lacrimógenos y lanzando objetos ellos mismos.

Además de que las protestas están ligadas a la muerte de Carlos Manzo, donde una manifestante resaltó que "Lo mataron porque era un hombre que enviaba agentes a las montañas a luchar contra los delincuentes".

