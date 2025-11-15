Generación Z: ¿qué países se unen a la manifestación de este 15 de noviembre?

La manifestación que se llevará a cabo el día de hoy, no solo en Ciudad de México sino también en diferentes puntos a nivel nacional, contará con apoyo incluso de manera internacional, a continuación te informamos más al respecto.

Ante el descontento que se vive actualmente en el país, la llamada "Generación Z" decidió tomar cartas en el asunto, al convocar una protesta apartidista a través de redes sociales, esta convocatoria hoy se replicará en al menos 50 ciudades dentro del país, sin embargo, el impacto de este movimiento no acaba ahí.

Entre los países que han confirmado su participación se encuentran Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Alemania.

Los países mencionados anteriormente contarán con movilizaciones desde distintos puntos, si te encuentras de viaje por alguno de estos territorios o radicas en las ciudades que se unirán a la causa y quieres formar parte de esta, te brindamos enseguida más detalles.

Los horarios y rutas de las movilizaciones a nivel internacional serán las siguientes:

Den Haag, Países Bajos : Nassauplein 28 cerca de la embajada de México - 12:00 p.m.

: Nassauplein 28 cerca de la embajada de México - 12:00 p.m. Düsseldorf, Alemania : De la torre del Rhin hacia el Consulado de México - 11:00 a.m.

: De la torre del Rhin hacia el Consulado de México - 11:00 a.m. Los Ángeles, Estados Unidos : Consulado de México - 10:00 a.m.

: Consulado de México - 10:00 a.m. Vancouver, Canadá: Galería de arte de Vancouver - 12:00 p.m.

CT