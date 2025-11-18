CFE: ¿Cuánto tiempo tarda en realizarse el cambio de titular del recibo de luz?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la institución responsable del suministro de energía eléctrica para los hogares mexicanos. Por ello, un punto esencial es que el recibo esté a nombre de la persona titular de la vivienda, esto para facilitar cualquier trámite o gestión relacionada con el servicio.

Si justamente requieres realizar el cambio de titular del recibo de luz, la CFE ofrece la posibilidad de hacerlo de manera gratuita y sencilla.

El trámite debe realizarse en una sucursal del Centro de Atención a Clientes correspondiente a la localidad donde se ubica la vivienda.

¿Cómo se hace el cambio de nombre del titular en el recibo de luz?

El primer paso es conseguir la documentación necesaria para comenzar el trámite . Esta va a cambiar dependiendo la razón por la que estás solicitando hacerlo: cambio de titular por renta, cambio de titular por compra-venta o cambio de titular por fallecimiento.

Para la primera necesitarás llevar:

Copia del contrato de arrendamiento.

INE que coincida con los datos que presenta el anterior documento.

RFC.

Carta de motivos que explique el cambio de titularidad.

Foto reciente de la lectura del medidor, lo más cerca posible a la fecha que se vaya a hacer el trámite.

Para el cambio de titular por compra-venta es primordial llevar:

Copia del contrato de compra-venta de la propiedad.

INE.

RFC.

Carta solicitando el cambio de titularidad.

Constancia predial actualizada, para corroborar que no haya adeudos en la propiedad.

Foto reciente de la lectura del medidor.

Para el cambio de titular por fallecimiento se requiere:

Acta de defunción.

Datos del titular fallecido: nombre completo e identificación oficial.

En tu último recibo ubica y anota el código universal del punto de suministro.

Carta de motivos.

Datos del nuevo titular.

Ahora podrás presentarte a la sucursal más cercana del Centro de Atención a Clientes de la CFE, si quieres que esto sea más seguro puedes agendar una cita llamando al 071.

Te puede interesar: Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social; de esto se trata

El cambio de titularidad es gratuito, pero puede tardar entre 15 y 20 días en reflejarse en tu recibo de luz.

*Con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV