CFE: ¿Cuánto tiempo tarda en realizarse el cambio de titular del recibo de luz?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la institución responsable del suministro de energía eléctrica para los hogares mexicanos. Por ello, un punto esencial es que el recibo esté a nombre de la persona titular de la vivienda, esto para facilitar cualquier trámite o gestión relacionada con el servicio.Si justamente requieres realizar el cambio de titular del recibo de luz, la CFE ofrece la posibilidad de hacerlo de manera gratuita y sencilla.El trámite debe realizarse en una sucursal del Centro de Atención a Clientes correspondiente a la localidad donde se ubica la vivienda.El primer paso es conseguir la documentación necesaria para comenzar el trámite. Esta va a cambiar dependiendo la razón por la que estás solicitando hacerlo: cambio de titular por renta, cambio de titular por compra-venta o cambio de titular por fallecimiento.Para la primera necesitarás llevar:Ahora podrás presentarte a la sucursal más cercana del Centro de Atención a Clientes de la CFE, si quieres que esto sea más seguro puedes agendar una cita llamando al 071.El cambio de titularidad es gratuito, pero puede tardar entre 15 y 20 días en reflejarse en tu recibo de luz.*Con información de SUN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV