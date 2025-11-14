Viernes, 14 de Noviembre 2025

Generación Z anuncia marchas en varios estados; horarios y ruta

Miles de jóvenes se preparan para marchar de forma pacífica en todo el país, expresando su preocupación por la inseguridad nacional

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Las movilizaciones buscan visibilizar el descontento social y presionar a las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad. SUN/ARCHIVO

El grupo de jóvenes denominado como Generación Z convocó a una marcha a nivel nacional este sábado 15 de octubre, como parte de las movilizaciones realizadas en los últimos días para exigir mayor seguridad al Gobierno de México.

De acuerdo con sus redes sociales, la agrupación organizó manifestaciones en 50 ciudades de los 31 estados del país, siendo la principal en el Zócalo de la Ciudad de México, un punto que desde ahora ya se encuentra resguardado por autoridades federales con vallas metálicas.

En distintos comunicados, la Generación Z ha expresado su descontento con el Gobierno Federal ante la ola de violencia registrada en los últimos años. Su exigencia principal es reforzar las medidas de protección para la ciudadanía y aplicar la ley a todos los actores que amenacen la seguridad del país.

Según su testimonio, esta generación “ya no tiene miedo y exige cambios”, por lo que recurrieron a redes sociales para organizar movilizaciones de carácter pacífico en toda la república, con la intención de exhortar a las autoridades a atender sus demandas.

Los organizadores aseguraron que la marcha no pretende causar daños a negocios, establecimientos ni personas. Sin embargo, mencionan que buscan avanzar hacia el cerco colocado alrededor de Palacio Nacional.

“Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos por qué salimos y sabemos qué estamos defendiendo. No venimos a romper negocios ni a lastimar a la gente; venimos con el pueblo”, señalaron.

¿Qué estados participarán en la marcha de la Generación Z?

Ciudad de México

  • Ciudad de México: Ángel de la Independencia → Zócalo | 11:00 horas

Baja California

  • Mexicali: Punto no especificado | 17:00 horas

Baja California Sur

  • La Paz: Malecón | 11:00 horas
  • Cabo San Lucas: Plaza Amelia Wilkes | Hora no especificada

Campeche

  • Campeche: Monumento a los Héroes de San Francisco | 11:00 horas
  • Ciudad del Carmen: Monumento “Stella Sacaris” | Hora no especificada

Chiapas

  • Tuxtla Gutiérrez: Parque Bicentenario | 9:00 horas

Chihuahua

  • Chihuahua (capital): Glorieta de Pancho Villa | 11:00 horas
  • Ciudad Juárez: Monumento Benito Juárez | Hora no especificada

Coahuila

  • Torreón: Presidencia Municipal | 10:00 horas
  • Saltillo: Alameda | 10:00 horas
  • Piedras Negras: Macroplaza | 10:00 horas
  • Monclova: Rayador de Queso | 18:00 horas
  • Sabinas: Presidencia Municipal | 10:00 horas

Colima

  • Colima (capital): Jardín de la Libertad | 16:00 horas

Durango

  • Durango (capital): Av. 20 de Noviembre y Cervantes Saavedra | 17:00 horas

Estado de México

  • Toluca: Monumento a los Niños Héroes | 11:00 horas
  • Ecatepec: Monumento Vigilante | Hora no especificada

Guanajuato

  • León: Plaza Principal | 16:00 horas

Guerrero

  • Chilpancingo: Monumento a las Banderas | 11:00 horas
  • Acapulco: Diana Cazadora | 11:00 horas

Hidalgo

  • Pachuca: Reloj Monumental | 11:00 horas
  • Tulancingo: La Villita | Hora no especificada

Jalisco

  • Guadalajara: Glorieta de los Desaparecidos | 11:00 horas
  • San Juan de los Lagos: Punto no especificado | 16:45 horas

Michoacán

  • Morelia: Plaza del Caballito | 11:00 horas

Morelos

  • Cuernavaca: Iglesia del Calvario | 11:00 horas
  • Cuautla: Alameda | Hora no especificada

Nayarit

  • Tepic: Frente al Palacio de Gobierno | 10:00 horas

Nuevo León

  • Monterrey: Explanada de los Héroes → Palacio de Gobierno | 11:00 horas

Oaxaca

  • Oaxaca de Juárez: Fuente de las Ocho Regiones | 11:00 horas

Puebla

  • Puebla (capital): “El Gallito” en Paseo Bravo | 11:00 horas

Querétaro

  • Querétaro (capital): Jardín Zenea → Palacio de la Corregidora | 11:00 horas

Quintana Roo

  • Chetumal: Monumento a la Bandera | 11:00 horas
  • Cancún: Glorieta “El Ceviche” | 11:00 horas

San Luis Potosí

  • San Luis Potosí (capital): Jardín de Tequis | 11:00 horas

Sinaloa

  • Culiacán: Catedral de Nuestra Señora del Rosario | 12:00 horas

Sonora

  • Hermosillo: Plaza Zaragoza | 11:00 horas
  • Ciudad Obregón: Plaza Álvaro Obregón | Hora no especificada

Tabasco

  • Villahermosa: Parque de los Guacamayos | 11:00 horas

Tamaulipas

  • Ciudad Victoria: Plaza Hidalgo | 11:00 horas

Tlaxcala

  • Tlaxcala (capital): Escalinatas → Palacio de Gobierno | 11:00 horas

Veracruz

  • Xalapa: Parque Juárez | 11:00 horas
  • Veracruz Puerto: Macroplaza del Malecón | Hora no especificada

Yucatán

  • Mérida: Monumento a la Patria | 11:00 horas

Zacatecas

  • Zacatecas (capital): Plazuela Goitia → Plaza de Armas | 11:00 horas

Con esto, la Generación Z busca reunir a jóvenes y ciudadanos de distintas regiones del país para manifestar, de manera pacífica, su preocupación por la inseguridad y exigir acciones más contundentes por parte de las autoridades.

La realización de marchas simultáneas en múltiples estados y la concentración prevista en la capital evidencian el creciente involucramiento de las nuevas generaciones en asuntos públicos, así como su interés por impulsar condiciones que garanticen un entorno más seguro para la población.

