Generación Z anuncia marchas en varios estados; horarios y ruta

El grupo de jóvenes denominado como Generación Z convocó a una marcha a nivel nacional este sábado 15 de octubre, como parte de las movilizaciones realizadas en los últimos días para exigir mayor seguridad al Gobierno de México.De acuerdo con sus redes sociales, la agrupación organizó manifestaciones en 50 ciudades de los 31 estados del país, siendo la principal en el Zócalo de la Ciudad de México, un punto que desde ahora ya se encuentra resguardado por autoridades federales con vallas metálicas.En distintos comunicados, la Generación Z ha expresado su descontento con el Gobierno Federal ante la ola de violencia registrada en los últimos años. Su exigencia principal es reforzar las medidas de protección para la ciudadanía y aplicar la ley a todos los actores que amenacen la seguridad del país.Según su testimonio, esta generación "ya no tiene miedo y exige cambios", por lo que recurrieron a redes sociales para organizar movilizaciones de carácter pacífico en toda la república, con la intención de exhortar a las autoridades a atender sus demandas.Los organizadores aseguraron que la marcha no pretende causar daños a negocios, establecimientos ni personas. Sin embargo, mencionan que buscan avanzar hacia el cerco colocado alrededor de Palacio Nacional."Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos por qué salimos y sabemos qué estamos defendiendo. No venimos a romper negocios ni a lastimar a la gente; venimos con el pueblo", señalaron.Ciudad de MéxicoBaja CaliforniaBaja California SurCampecheChiapasChihuahuaCoahuilaColimaDurangoEstado de MéxicoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooSan Luis PotosíSinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecasCon esto, la Generación Z busca reunir a jóvenes y ciudadanos de distintas regiones del país para manifestar, de manera pacífica, su preocupación por la inseguridad y exigir acciones más contundentes por parte de las autoridades.La realización de marchas simultáneas en múltiples estados y la concentración prevista en la capital evidencian el creciente involucramiento de las nuevas generaciones en asuntos públicos, así como su interés por impulsar condiciones que garanticen un entorno más seguro para la población.