Generación Z anuncia marchas en varios estados; horarios y ruta

El grupo de jóvenes denominado como Generación Z convocó a una marcha a nivel nacional este sábado 15 de octubre, como parte de las movilizaciones realizadas en los últimos días para exigir mayor seguridad al Gobierno de México.

De acuerdo con sus redes sociales, la agrupación organizó manifestaciones en 50 ciudades de los 31 estados del país , siendo la principal en el Zócalo de la Ciudad de México, un punto que desde ahora ya se encuentra resguardado por autoridades federales con vallas metálicas.

En distintos comunicados, la Generación Z ha expresado su descontento con el Gobierno Federal ante la ola de violencia registrada en los últimos años. Su exigencia principal es reforzar las medidas de protección para la ciudadanía y aplicar la ley a todos los actores que amenacen la seguridad del país.

Según su testimonio, esta generación “ya no tiene miedo y exige cambios”, por lo que recurrieron a redes sociales para organizar movilizaciones de carácter pacífico en toda la república, con la intención de exhortar a las autoridades a atender sus demandas.

Los organizadores aseguraron que la marcha no pretende causar daños a negocios, establecimientos ni personas. Sin embargo, mencionan que buscan avanzar hacia el cerco colocado alrededor de Palacio Nacional.

“Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos por qué salimos y sabemos qué estamos defendiendo. No venimos a romper negocios ni a lastimar a la gente; venimos con el pueblo”, señalaron.

¿Qué estados participarán en la marcha de la Generación Z?

Ciudad de México

Ciudad de México: Ángel de la Independencia → Zócalo | 11:00 horas

Baja California

Mexicali: Punto no especificado | 17:00 horas

Baja California Sur

La Paz: Malecón | 11:00 horas

Cabo San Lucas: Plaza Amelia Wilkes | Hora no especificada

Campeche

Campeche: Monumento a los Héroes de San Francisco | 11:00 horas

Ciudad del Carmen: Monumento “Stella Sacaris” | Hora no especificada

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez: Parque Bicentenario | 9:00 horas

Chihuahua

Chihuahua (capital): Glorieta de Pancho Villa | 11:00 horas

Ciudad Juárez: Monumento Benito Juárez | Hora no especificada

Coahuila

Torreón: Presidencia Municipal | 10:00 horas

Saltillo: Alameda | 10:00 horas

Piedras Negras: Macroplaza | 10:00 horas

Monclova: Rayador de Queso | 18:00 horas

Sabinas: Presidencia Municipal | 10:00 horas

Colima

Colima (capital): Jardín de la Libertad | 16:00 horas

Durango

Durango (capital): Av. 20 de Noviembre y Cervantes Saavedra | 17:00 horas

Estado de México

Toluca: Monumento a los Niños Héroes | 11:00 horas

Ecatepec: Monumento Vigilante | Hora no especificada

Guanajuato

León: Plaza Principal | 16:00 horas

Guerrero

Chilpancingo: Monumento a las Banderas | 11:00 horas

Acapulco: Diana Cazadora | 11:00 horas

Hidalgo

Pachuca: Reloj Monumental | 11:00 horas

Tulancingo: La Villita | Hora no especificada

Jalisco

Guadalajara: Glorieta de los Desaparecidos | 11:00 horas

San Juan de los Lagos: Punto no especificado | 16:45 horas

Michoacán

Morelia: Plaza del Caballito | 11:00 horas

Morelos

Cuernavaca: Iglesia del Calvario | 11:00 horas

Cuautla: Alameda | Hora no especificada

Nayarit

Tepic: Frente al Palacio de Gobierno | 10:00 horas

Nuevo León

Monterrey: Explanada de los Héroes → Palacio de Gobierno | 11:00 horas

Oaxaca

Oaxaca de Juárez: Fuente de las Ocho Regiones | 11:00 horas

Puebla

Puebla (capital): “El Gallito” en Paseo Bravo | 11:00 horas

Querétaro

Querétaro (capital): Jardín Zenea → Palacio de la Corregidora | 11:00 horas

Quintana Roo

Chetumal: Monumento a la Bandera | 11:00 horas

Cancún: Glorieta “El Ceviche” | 11:00 horas

San Luis Potosí

San Luis Potosí (capital): Jardín de Tequis | 11:00 horas

Sinaloa

Culiacán: Catedral de Nuestra Señora del Rosario | 12:00 horas

Sonora

Hermosillo: Plaza Zaragoza | 11:00 horas

Ciudad Obregón: Plaza Álvaro Obregón | Hora no especificada

Tabasco

Villahermosa: Parque de los Guacamayos | 11:00 horas

Tamaulipas

Ciudad Victoria: Plaza Hidalgo | 11:00 horas

Tlaxcala

Tlaxcala (capital): Escalinatas → Palacio de Gobierno | 11:00 horas

Veracruz

Xalapa: Parque Juárez | 11:00 horas

Veracruz Puerto: Macroplaza del Malecón | Hora no especificada

Yucatán

Mérida: Monumento a la Patria | 11:00 horas

Zacatecas

Zacatecas (capital): Plazuela Goitia → Plaza de Armas | 11:00 horas

Con esto, la Generación Z busca reunir a jóvenes y ciudadanos de distintas regiones del país para manifestar, de manera pacífica, su preocupación por la inseguridad y exigir acciones más contundentes por parte de las autoridades.

La realización de marchas simultáneas en múltiples estados y la concentración prevista en la capital evidencian el creciente involucramiento de las nuevas generaciones en asuntos públicos, así como su interés por impulsar condiciones que garanticen un entorno más seguro para la población.

