SEP: Cuándo y cómo descargar las boletas de calificaciones del primer periodo escolar

Con la llegada del periodo vacacional de invierno y en el contexto del 114 aniversario de la Revolución Mexicana, miles de alumnos y docentes de preescolar, primaria y secundaria se alistan para cerrar el primer tramo del ciclo escolar 2025-2026.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este viernes concluyó el proceso de registro de calificaciones, así como la preparación de los resultados correspondientes a la primera evaluación del ciclo, estos podrán consultarse durante la última semana de noviembre, del lunes 23 al jueves 26.

Las boletas de evaluación estarán disponibles tanto de forma presencial (mediante reuniones informativas con madres y padres de familia en cada plantel) como en línea, a través del portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones?

La boleta de calificaciones digital se puede consultar a través del portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), el sitio designado oficialmente por la SEP para consultas académicas de estudiantes de nivel básico. Para descargar la boleta, sigue estos sencillos pasos:

Ingresa al portal digital del SIGED y dirígete en la parte de "Consultas", selecciona el apartado de "Alumnado". Captura la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno o alumna. Digita la Clave del Centro de Trabajo (CCT) del plantel educativo, selecciona el ciclo escolar correspondiente y da clic en el botón "Buscar". Descarga la boleta de calificaciones en formato PDF y guárdala en tu dispositivo electrónico. También puedes imprimirla para trámites posteriores.

También podrás consultar la boleta a través de las plataformas de control escolar de las autoridades educativas estatales.

¿Qué debe contener la boleta digital de calificaciones?

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), los documentos de evaluación deben incluir los datos personales del estudiante, como su nombre completo, la CURP y el grado escolar, así como los datos del plantel escolar.

La boleta digital también debe contar con algunos elementos de seguridad que garanticen su validez y autenticidad, como un código QR, un sello digital de la SEP y una firma electrónica de la autoridad educativa, así como un folio único e intransferible.

Finalmente, deben incluir las calificaciones de los cuatro campos formativos: Lenguajes (con disciplinas como Español, Inglés y Artes), Saberes y Pensamiento Científico (con disciplinas como Matemáticas, Biología, Física y Química), Ética, Naturaleza y Sociedades (con disciplinas como Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía) y De lo humano y lo comunitario (con disciplinas como Educación Física y Tecnología).

Con información de SUN

YC