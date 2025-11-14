Viernes, 14 de Noviembre 2025

¡Doble alerta! Reportan bajas temperaturas este sábado en varias alcaldías de la CDMX

Se pronosticaron temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 15 de noviembre

Alerta amarilla y alerta naranja con bajas temperaturas en 9 alcaldías de la CDMX. SUN / L. Camacho /CANVA

El frío y las heladas continúan en todo el país, donde más han estado presente en estos días es en la Ciudad de México, y esta tarde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, subió un comunicado en el que anuncia la activación de doble alerta por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 15 de noviembre, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas de mañana.

Alerta Amarilla

La alerta Amarilla con temperaturas bajas de 4 a 6 °C grados para las alcaldías: Gustavo A. Madero, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

FACEBOOK / Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
Alerta Naranja

Y alerta Naranja con temperaturas de 1 a 3 °C grados y heladas en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan

FACEBOOK / Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil  
Recomendaciones

La dependencia recomienda a la población:

  • Abrigarse adecuadamente cubrirse nariz y boca, usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana 
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura 
  • Ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C 
  • Proteger a niños, niñas y adultos de la tercera edad y embarazadas 
  • Resguardar a las mascotas, no las dejes a la intemperie
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • Si usas calentones y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada
  • Mantener esquema de vacunación (COVID, influenza y neumococo) 

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC. 

Mantente informado a través de las redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; y del sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx. 

