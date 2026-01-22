Gasolineras infringen en combate contra huachicol

Los sectores público y privado han hecho esfuerzos para combatir la venta de combustibles ilícitos, el llamado huachicol, pero faltan más acciones, ya que cerca de 40% de las gasolineras, que son clientes de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, incumplen con los controles volumétricos.

El consejero de esta agrupación, Aldo Vargas Rodríguez, señaló que la problemática alcanza hasta 80% de incumplimiento cuando se trata de autoabastos, y también puede resultar más alto cuando tiene que ver con el gas y otros energéticos.

"Vemos que los esfuerzos del gobierno contra el huachicol se están viendo reflejados en esto, más requerimientos, pero también vemos que las empresas están invirtiendo en cumplir con la regulación", dijo el ejecutivo.

