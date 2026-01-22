Jueves, 22 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Gasolineras infringen en combate contra huachicol

La problemática del huachicol en gasolineras alcanza hasta casi un cien por ciento de incumplimiento

Por: SUN .

Según apuntan, las gasolineras incumplen, a menudo, con los controles volumétricos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Según apuntan, las gasolineras incumplen, a menudo, con los controles volumétricos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Los sectores público y privado han hecho esfuerzos para combatir la venta de combustibles ilícitos, el llamado huachicol, pero faltan más acciones, ya que cerca de 40% de las gasolineras, que son clientes de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, incumplen con los controles volumétricos.

El consejero de esta agrupación, Aldo Vargas Rodríguez, señaló que la problemática alcanza hasta 80% de incumplimiento cuando se trata de autoabastos, y también puede resultar más alto cuando tiene que ver con el gas y otros energéticos.

"Vemos que los esfuerzos del gobierno contra el huachicol se están viendo reflejados en esto, más requerimientos, pero también vemos que las empresas están invirtiendo en cumplir con la regulación", dijo el ejecutivo.

Lee: ¿Qué tanto dinero te permite tener el SAT en tu tarjeta de débito?

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO

 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones