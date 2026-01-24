Fuga de amoniaco en Veracruz provoca evacuación

Entre las últimas horas del viernes por la noche y los primeros minutos de este sábado, se reportó una fuga de amoniaco en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, asentado en el sur de Veracruz.

El incidente se originó en una pipa cargada con el químico al interior de la planta, por lo que autoridades locales llevaron a cabo la evacuación de trabajadores y habitantes de colonias cercanas.

La alerta se emitió para los municipios conurbados de Cosoleacaque y Minatitlán, donde fueron cerradas avenidas cercanas al complejo petroquímico de la empresa gubernamental Pemex.

Tras la fuga, elementos de Protección Civil llevaron a cabo la evacuación precautoria de los obreros, así como de comercios y de habitantes de al menos cuatro colonias.

El municipio de Minatitlán habilitó un refugio temporal; en tanto, se pidió a la población cercana cubrir la nariz con toallas o trapos húmedos, además de cerrar puertas y ventanas de casa habitación.

Elementos de diversas corporaciones participaron en las labores de control de la fuga de la unidad de carga.

OB

