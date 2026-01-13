Frente frío 28: ¿Cómo calentar un cuarto frío sin calefacción?

El clima en la época invernal suele ser diverso y cambiante a nivel nacional, mientras que en algunos estados se viven altas temperaturas, las cuales oscilan entre los 35° y 40° grados centígrados, en otras regiones del país el frío se vuelve un riesgo para la salud.

A continuación, te informaremos sobre algunas medidas que puedes tomar para cuidar tu salud y la de los tuyos en esta temporada invernal, especialmente si en el estado en el que vives las temperaturas han tenido un descenso considerable.

Sabemos que mantener una casa cálida ante un Frente frío no es cosa sencilla, mientras más grande sea el espacio, más difícil es el aumentar la temperatura del lugar, por lo que con los siguientes consejos buscamos brindarte algunas alternativas que cuiden tu gasto mensual, evitando la calefacción, la cual sin duda no le brindará ningún ahorro a tu bolsillo.

Consejos para calentar el hogar sin calefacción

Utiliza aislamiento en diversas áreas de tu hogar: Las puertas y ventanas suelen ser entradas naturales de frío, sin embargo, también es importante el utilizar cortinas gruesas o térmicas, además de colocar alfombras o tapetes en las zonas donde pasas más tiempo.

Aprovecha la luz solar: Abre cortinas y persianas durante el día para que el sol caliente naturalmente tu hogar, especialmente si tus ventanas dan al sur

Utiliza calefactores eléctricos: Al ser de un tamaño pequeño pero de potente rendimiento, son una opción muy útil, especialmente para llevarlo a la estancia donde se necesite.

Comida caliente: Consume caldos, sopas y guisos calientes, ya que ayudan a generar calor interno.

Capas de ropa: Al vestirte utiliza varias capas de ropa para poder ajustarte a la temperatura y conservar mejor tu calor corporal.

Ducha caliente: Toma un baño con agua caliente antes de irte a dormir para aumentar tu temperatura corporal y mantenerte cálido en la cama.

Ahora sí, ya estás listo para conservar calor corporal en esta temporada donde cuidarse es lo primordial.

CT