¿Hay contingencia ambiental? Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 13 de enero

Los aumentos en los niveles de contaminación del aire motivaron declaraciones de contingencia ambiental los pasados 1 y 8 de enero; esta semana, el regreso a las actividades normales en escuelas y centros de trabajo, además de las condiciones climáticas del invierno, han puesto la atención sobre el riesgo de un nuevo evento. Sin embargo, afortunadamente, la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México presenta niveles satisfactorios.

Este día, el programa Hoy No Circula se implementará de manera normal en su modalidad de martes; esto es, con restricciones para los siguientes vehículos:

Vehículos con engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era “buena”, con un nivel de riesgo moderado debido a la presencia de contaminantes PM₂.₅.

De todas las estaciones de la red de monitoreo en el Valle de México, sólo la ubicada en Tlalnepantla registraba un nivel de contaminación “aceptable” (color amarillo), mientras que en el resto se reportaba como “buena” (verde).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.

