Martes, 16 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Accidente en Nuevo León deja ocho fallecidos y más de sesenta heridos

El accidente aconteció en la Carretera Miguel Alemán del estado neoleonés, concretamente, en la ciudad de Apocada

Por: SUN .

El chofer de la unidad siniestrada, circulaba a exceso de velocidad, con el pavimento mojado y con su capacidad al tope de pasajeros. SUN / ESPECIAL

El chofer de la unidad siniestrada, circulaba a exceso de velocidad, con el pavimento mojado y con su capacidad al tope de pasajeros. SUN / ESPECIAL

La volcadura de una unidad de transporte público dejó ocho muertos y 61 lesionados, en Apodaca, Nuevo León.

El accidente protagonizado por un camión de la Ruta 611 Pesquería ocurrió la tarde-noche del domingo en la Carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 27, en la colonia Cruces Golf.

Se informó que el chofer de la unidad, con número económico 49, circulaba a exceso de velocidad, con el pavimento mojado y con su capacidad al tope de pasajeros. En una maniobra, perdió el control y la unidad quedó volcada.

El conductor fue identificado como José Manuel Rosaldo Reyes, de 46 años, originario de Veracruz, quien falleció en el lugar.

Lee: Peso mexicano despierta vencedor ante el dólar previo a fallo de Banxico

En total, el siniestro provocó la muerte de ocho personas —cuatro hombres y cuatro mujeres—, además de 61 lesionados. Se informó que cuatro cuerpos quedaron adentro del camión y tres en el exterior, mientras que uno falleció en el hospital.

El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que los lesionados fueron atendidos en el Hospital General de Zona No. 67 de Apodaca, donde 33 ya fueron dados de alta, 18 permanecen internados y otros cuatro fueron trasladados a otras unidades médicas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones