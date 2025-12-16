La volcadura de una unidad de transporte público dejó ocho muertos y 61 lesionados, en Apodaca, Nuevo León.

El accidente protagonizado por un camión de la Ruta 611 Pesquería ocurrió la tarde-noche del domingo en la Carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 27, en la colonia Cruces Golf.

Se informó que el chofer de la unidad, con número económico 49, circulaba a exceso de velocidad, con el pavimento mojado y con su capacidad al tope de pasajeros. En una maniobra, perdió el control y la unidad quedó volcada.

El conductor fue identificado como José Manuel Rosaldo Reyes, de 46 años, originario de Veracruz, quien falleció en el lugar.

En total, el siniestro provocó la muerte de ocho personas —cuatro hombres y cuatro mujeres—, además de 61 lesionados. Se informó que cuatro cuerpos quedaron adentro del camión y tres en el exterior, mientras que uno falleció en el hospital.

El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que los lesionados fueron atendidos en el Hospital General de Zona No. 67 de Apodaca, donde 33 ya fueron dados de alta, 18 permanecen internados y otros cuatro fueron trasladados a otras unidades médicas.

AO

