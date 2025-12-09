Este martes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 19 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste); muy fuertes en Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este), y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente, propiciará bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste del país, asimismo se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo gradualmente en el transcurso del día.

Además se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y las costas centro y sur de Veracruz, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, incluido el Valle de México.

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 09 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

