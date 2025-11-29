Frente frío 17 congelará el norte de México, advierte el SMN

El frente frío número 17 traerá temperaturas muy bajas para regiones del país, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Pero ¿Cuándo llegará este fenómeno natural a México y quién afectará?

Para hoy, la masa de aire polar que impulsó al frente frío núm. 16 modificará gradualmente sus características térmicas; sin embargo, mantendrá ambiente muy frío a gélido con posibles heladas al amanecer en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Asimismo, se prevé viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo al final del día.

Finalmente, la aproximación e ingreso del nuevo frente frío (núm. 17) sobre el norte y noreste del país , y su interacción con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, originará lluvias aisladas y vientos fuertes en zonas de Coahuila y Nuevo León, así como la posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila .

¿Cuándo llega el frente frío 17?

El nuevo frente frío (núm. 17) ingresará y recorrerá el norte y noreste del territorio nacional este domingo , interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí .

No te pierdas: La informalidad devora el empleo formal en México

La masa de aire polar que originará al frente originará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte de México , así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas.

El frente frío 17 traerá frío en el norte del país

El frente frío (núm. 17) se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país el próximo lunes ; continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el golfo de México y en altura con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias con intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua y Tamaulipas .

De igual forma, se pronostica viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa norte de Tamaulipas.

El ambiente será frío a muy frío en el norte del país . Estas condiciones podrían reforzarse, a partir de este día, por el establecimiento de un río atmosférico que cruzará desde el occidente hasta el noreste del territorio nacional.

X / @conagua_clima

Con información de Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA