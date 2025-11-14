Frente frío 14: Esta es su trayectoria por México el fin de semana

El frente frío 14 recorrerá parte del territorio mexicano durante este fin de semana modificando las condiciones meteorológicas. Estos son los datos:

Este viernes, el avance del frente frío número 14 y de varios canales de baja presión provocarán lluvias intensas, rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de hasta 3 metros en zonas del noroeste, golfo y sureste del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

De acuerdo con el reporte diario del SMN, las precipitaciones más intensas se esperan en el sur de Quintana Roo, donde el acumulado podría alcanzar entre 75 y 150 milímetros. También habrá lluvias fuertes en Baja California, Campeche y Chiapas, además de chubascos en Sonora, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Yucatán, así como lluvias aisladas en entidades del noreste, centro y occidente.

El organismo advirtió que estas condiciones podrían provocar deslaves, incremento de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que llamó a atender las alertas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil.

El frente frío 14 también causará rachas de viento de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 50 a 60 km/h en Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 35 a 50 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mismas que pueden provocar caída de árboles y anuncios.

En consecuencia, el oleaje también será significativo pues en la costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec alcanzará entre 2 y 3 metros, y en Quintana Roo, las alturas de 1.5 a 2.5 metros podrían venir acompañadas de trombas marinas.

El SMN indicó que las condiciones son resultado de la combinación de canales de baja presión, ingreso de humedad del golfo y Caribe, inestabilidad atmosférica, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, las corrientes en chorro polar y subtropical y el acercamiento del nuevo frente frío al noroeste del país.

Para el resto del territorio, una circulación anticiclónica mantendrá cielo despejado, ambiente frío al amanecer y posibilidad de heladas. Las temperaturas mínimas podrían descender a -10 grados en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y a entre -5 y 0 grados en montañas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Otras zonas serranas, como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca, registrarán entre 0 y 5 grados.

El SMN recomendó a la población abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratada y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

PRONÓSTICO PARA EL SABADO 15 DE NOVIEMBRE

El nuevo frente frío (núm. 14) ingresará sobre el noroeste del territorio mexicano , interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento de 60 a 70 km/h y descenso de las temperaturas en Baja California y Sonora.

PRONÓSTICO PARA EL DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

El nuevo frente frío recorrerá lentamente el noroeste del país , se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciando descenso de temperatura, rachas de viento de 60 a 70 km/h, lluvias e intervalos de chubascos en Baja California y Sonora.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

