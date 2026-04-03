Hoy, Viernes Santo del 2026, millones de creyentes en Guadalajara conmemoran la Pasión y Muerte de Jesús…. ¿pero te has preguntado por qué la tradición asegura que Jesucristo murió a las 3 de la tarde? Conocer este dato histórico cambiará tu forma de vivir esta Semana Santa .

¿Qué es la “hora novena” y qué tiene que ver con la muerte de Jesús en Semana Santa 2026?

Para comprender el momento exacto de este suceso, es necesario viajar al pasado y analizar detalladamente los textos sagrados que documentan el evento . Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas plasmados en el Nuevo Testamento, la muerte del nazareno ocurrió cerca de la llamada "hora novena" . Este término antiguo a menudo genera confusión entre los lectores modernos, pero es la clave principal para descifrar el enigma del horario en el que ocurrieron los hechos en Jerusalén.

En la época del Imperio Romano y la Judea del siglo I, el sistema utilizado para medir el tiempo era radicalmente distinto al que usamos hoy en día. Los judíos comenzaban a contar las horas de luz diurna a partir de la salida del sol, aproximadamente a las 6:00 de la mañana. De esta manera, la jornada se dividía en cuatro bloques principales de tres horas cada uno, marcando el ritmo de las oraciones, el trabajo y los eventos públicos de la sociedad de aquel entonces.

Cronología de la crucifixión: Desde el amanecer hasta el suspiro final

Si aplicamos este antiguo reloj de sol a nuestro horario actual, la cronología de aquel trágico Viernes Santo cobra un sentido perfecto, revelador y muy preciso. Los registros históricos y religiosos detallan que el proceso de la crucifixión en el monte Gólgota comenzó exactamente en la "hora tercera". Al hacer la conversión matemática, esto equivale a las 9:00 de la mañana en nuestro reloj contemporáneo, momento en el que iniciaron las seis horas de agonía documentadas por los apóstoles.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Posteriormente, los textos bíblicos relatan un fenómeno meteorológico inusual que ha sido objeto de estudio por parte de teólogos y científicos durante siglos. Se describe que una profunda oscuridad cubrió toda la tierra desde la "hora sexta" hasta la "hora novena". Esto significa que, desde el mediodía hasta las 3:00 de la tarde, el cielo de la región se oscureció por completo, creando una atmósfera de luto y misterio justo antes de que Jesús exhalara su último aliento.

Datos clave que debes conocer esta Semana Santa 2026

Para que vivas estos días de profunda reflexión con mayor claridad, aquí te presentamos una lista de tips rápidos y datos clave sobre este suceso histórico:

El inicio: Fue crucificado a las 9:00 a.m. (hora tercera).

Fue crucificado a las 9:00 a.m. (hora tercera). El fenómeno: El cielo se nubló misteriosamente de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

El cielo se nubló misteriosamente de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. El final: Falleció a las 15:00 horas (hora novena).

Falleció a las 15:00 horas (hora novena). La fecha exacta: Historiadores y astrónomos apuntan a que la fecha exacta fue el viernes 3 de abril del año 33 d.C., coincidiendo de manera asombrosa con el calendario exacto de este 2026.

Esta impactante coincidencia de fechas hace que la conmemoración de este año sea aún más especial y emotiva para toda la comunidad católica internacional. Saber que un 3 de abril, exactamente igual que el día de hoy, marcó un antes y un después definitivo en la historia de la humanidad, nos invita a hacer una pausa reflexiva. Es un momento ideal para detenernos en medio de nuestra acelerada rutina diaria y conectar con el significado espiritual del sacrificio, la empatía y la redención.

Entender el verdadero porqué de las 3 de la tarde no sólo enriquece nuestra cultura general y curiosidad histórica, sino que le otorga un significado mucho más profundo, cercano y humano a las hermosas tradiciones que nos unen como sociedad cada año durante la Pascua.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-