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¿Cómo inscribirse en los centros culturales y clubes del INAPAM en CDMX? El PASO a PASO

En total, la capital del país cuenta con 4 lugares enfocados en promover el envejecimiento saludable con interesantes actividades

Por: SUN .

Cada centro cultural del INAPAM tiene un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Cada centro cultural del INAPAM tiene un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Además de descuentos y tarifas especiales en el acceso a diferentes transportes, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece el acceso a centros culturales que ayuden al bienestar integral y salud de este sector poblacional en el país.

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El propósito principal de este beneficio es impulsar y promover la participación activa de las personas adultas mayores en un espacio digno, a través de atención de calidad y la impartición de distintas actividades educativas, físicas, culturales, recreativas y productivas.

Con el fin de promover el envejecimiento saludable, el INAPAM cuenta con cuatro centros culturales ubicados en la Ciudad de México, en donde se imparten actividades que responden a los intereses y necesidades de las personas. Cada recinto tiene un horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

     

¿Cómo inscribirse a los centros culturales y clubes?

Para inscribirte a una o varias de las más de 150 actividades que se imparten en los centros culturales y clubes del INAPAM, debes acudir directamente al espacio de tu elección durante los periodos de inscripción trimestrales, estos son en los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre.

Para realizar tu solicitud de inscripción, debes presentar con los siguientes requisitos:

• Contar con 60 años o más.
• Identificación oficial vigente.
• Credencial INAPAM.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Dos fotografías tamaño infantil.
• Certificado médico.
• Formato de inscripción en Centro Culturales INAPAM.
• Aviso de privacidad integral.
• Cuota de recuperación.

     

¿En dónde se ubican los centros culturales?

• Centro Cultural Alhambra: en Alhambra núm. 1113, Col. Portales. 
• Centro Cultural Aragón: en Aragón núm. 224, Col. Álamos.
• Centro Cultural Cuauhtémoc: en Cuauhtémoc núm. 956, Col. Narvarte. 
• Centro Cultural San Francisco: en San Francisco núm. 1809, Col. Del Valle.

JM

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