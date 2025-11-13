A 210 días del inicio del Mundial de la FIFA 2026, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) presentó ayer la campaña “Somos México”, que acompañará a la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo, la tercera que se organiza en el país.

El lanzamiento tuvo lugar en La Casa del Fútbol, sede de la FMF, y estuvo encabezado por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF; Marcelo Ebrard, Secretario de Economía; y Horacio Duarte, Secretario de Gobierno del Estado de México. Durante el evento, se dio el banderazo de salida a la campaña, que tendrá una amplia difusión en medios de comunicación, plataformas digitales, estadios y calles de las ciudades sede del Mundial.

Bajo el lema “Somos tres anfitriones”, la campaña busca fortalecer el sentido de pertenencia y la pasión por la Selección Nacional. Según Lucía Olvera, Directora General de Marketing y Patrocinios de la FMF, el objetivo es rendir homenaje a la identidad mexicana y celebrar la unión de los aficionados: “Este es un país con un amor gigante por el fútbol y esta unión se tiene que celebrar porque Somos México”, afirmó.

En su intervención, Mikel Arriola destacó la relevancia de la campaña como parte de un momento histórico para el fútbol mexicano. Recordó que México organiza por tercera vez un Mundial y que el Estadio Azteca, hoy Banorte, será nuevamente sede de la inauguración. “La Selección se prepara con tres pilares: aprovechar su localía, un plan de trabajo sólido del Director Técnico, Javier Aguirre, con más de 15 partidos de preparación, y el apoyo total de los dueños para asegurar una concentración de cinco semanas y media, un 75% más que otros equipos”, explicó Arriola.

Durante la ceremonia, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, entregó a la Selección el certificado “Hecho en México”, un distintivo que reconoce a instituciones que promueven la competitividad y la identidad nacional, así como el fortalecimiento de la economía mexicana en sectores estratégicos como el deporte. “Venimos a entregar esta certificación porque entendemos perfectamente lo que está detrás del Mundial, lo que significa para nuestro país. Hecho en México tiene como fundamento crear conciencia de lo que hacemos como mexicanos y saber de lo que somos capaces. Éxito a la Selección y que triunfe México”, señaló Ebrard.

Arriola resaltó la importancia de contar con esta certificación: “Si hay un producto Hecho en México que tiene trascendencia fuera de nuestras fronteras, es el fútbol mexicano. Nuestra Selección Nacional es la número uno en asistencias a los estadios, con 60 mil personas por partido, y también la más vista a nivel mediático. Agradecemos la certificación y estamos muy comprometidos con llevar la marca México a través del fútbol al mundo”, indicó.

La campaña “Somos México” se desplegará en diferentes etapas, con presencia en medios tradicionales y digitales, además de acciones en los estadios y en las ciudades sede, buscando movilizar a los aficionados para apoyar a la Selección Nacional de manera conjunta y entusiasta.

Con esta iniciativa, la FMF refuerza la preparación de la Selección y la conexión con la afición mexicana, en un momento en que el país se alista para recibir por tercera vez el Mundial, consolidando el orgullo nacional y la proyección internacional del fútbol mexicano.

El evento en Toluca cerró con un mensaje de unidad y celebración, destacando la importancia de que el Mundial 2026 sea una experiencia que represente la identidad y pasión del país, bajo la premisa de que todos los mexicanos son parte de este proyecto: “Somos México”.

