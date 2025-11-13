Jueves, 13 de Noviembre 2025

Calendario SEP: ¿Por qué habrá un MEGAPUENTE para los estudiantes y cuánto durará?

Tras el megapuente, las clases se reanudarán el martes 18 de noviembre en todas las escuelas de educación básica del país, según el calendario de la SEP

Por: SUN .

Además del megapuente de mediados de mes, el calendario de la SEP contempla otra suspensión de clases en noviembre. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026, establece un megapuente para los estudiantes de educación básica en noviembre.

En este escenario, padres de familia y alumnos se preparan para gozar de un periodo de descanso más amplio.

De acuerdo con el calendario, dicho puente abarcará del viernes 14 hasta el lunes 17 de noviembre, es decir, durará cuatro días.

Las clases se reanudarán el martes 18 de noviembre en todas las escuelas de educación básica del país, según el calendario oficial de la SEP.

¿Por qué no habrá clases el viernes 14 y 17 de noviembre?

El viernes 14 de noviembre no habrá clases debido a la descarga administrativa, una jornada en la que los docentes deben registrar calificaciones, actualizar evaluaciones y realizar labores internas de organización. Durante este día, los alumnos no asisten a las aulas, pero el personal educativo continúa trabajando en la gestión académica. Esta pausa permite preparar los reportes escolares antes del cierre del periodo de evaluación.

El lunes 17 de noviembre también se suspenderán las clases, pero en este caso por un motivo cívico: el descanso oficial correspondiente al Aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre.

El feriado se recorre al lunes para fomentar un fin de semana largo a nivel nacional, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por ello, alumnos y trabajadores podrán disfrutar de un puente de cuatro días, del viernes 14 al lunes 17 de noviembre.

¿Habrá más suspensiones de clases en noviembre?

Sí. Además del megapuente de mediados de mes, el calendario de la SEP contempla otra suspensión el viernes 28 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo la reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Ese día, los docentes participarán en actividades de planeación y mejora pedagógica, por lo que los estudiantes tampoco asistirán a clases.

¿Cuáles son los días sin clases oficiales en noviembre?

Según la SEP, las tres fechas en que se suspenderán las clases durante noviembre son:

  • Jornada de descarga administrativa: 14 de noviembre
  • Día feriado con motivo de la Revolución Mexicana: 17 de noviembre
  • Reunión del Consejo Técnico Escolar: 28 de noviembre

En conjunto, estas fechas conforman dos fines de semana largos que benefician tanto a estudiantes como a docentes.

