Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 23 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga