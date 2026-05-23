Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 23 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

