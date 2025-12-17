Metro CDMX cierra esta estación desde el 17 de diciembre

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Ruvalcaba, informó ayer mediante una publicación en sus redes sociales que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada desde hoy y hasta nuevo aviso.

En esta estación de la Línea 2 no habrá ascenso ni descenso de pasajeros.

Como alternativas para aquellos que tengan como destino el Centro Histórico, sugirió utilizar las estaciones Allende (Línea 2), Bellas Artes (Líneas 2 y 8), San Juan de Letrán (Línea 8) e Isabel la Católica (Línea 1).

Ruvalcaba no especificó el motivo del cierre de la estación ni dio un estimado del tiempo que estará inhabilitada.

Para estar al tanto de novedades acerca de la circulación de convoyes y otros incidentes, es recomendable consultar su página de Estado del servicio.

Metro prevé resolución de litigio con consorcio chino en febrero

El director del Metro también habló sobre el litigio que tiene el sistema con el consorcio chino CRRC por una multa que se interpuso por más de mil 500 millones de pesos debido a los retrasos en las obras de modernización de la Línea 1, el cual prevé que se resuelva en febrero.

En entrevista, el funcionario explicó que el amparo que interpuso CRRC no corre en torno al monto, sino al requerimiento.

"Ellos lo que argumentan es: 'nos estás requiriendo y hubo una violación a nuestros derechos porque no me respetaste la garantía de audiencia'.

"Ahí está la disputa, porque nosotros debiéramos de solventar esta problemática en el litigio, como lo acordamos en esquema conciliatorio, en un arbitraje internacional, que fue el que se acordó. Los chinos, en lugar de mantenerse en el arbitraje, decidieron presentar un juicio de amparo a partir de un oficio que giró el Metro solicitando el requerimiento de los pagos de las sanciones", expuso.

"Todavía no se resuelve, son tres magistrados, los tres tendrán que definir. Lo que estamos discutiendo es justamente la suspensión provisional que se le otorgó a los chinos y ellos están pidiendo la suspensión definitiva del requerimiento de la sanción que hizo el Metro para que cubrieran las multas",

El Metro contrató a la firma global DLA Piper México por un monto a ejercer de hasta casi 50 millones de pesos para recibir asesoría y defensa jurídica en tribunales contra MEXIRRC, filial del consorcio chino CRRC Locomotive, encargados de la modernización de la Línea 1, a quien se impuso una multa de mil 500 millones de pesos por retrasos en los trabajos.