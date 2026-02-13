Fase 1 de contingencia ambiental se mantiene hoy en CDMX y Edomex

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono continúa activa este viernes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), abarcando tanto la Ciudad de México como el Estado de México, informaron autoridades ambientales.

La medida, sustentada en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la región, tiene como propósito principal proteger la salud de la población, reducir la exposición al aire contaminado y limitar la emisión de sustancias que agravan la calidad del aire.

¿Por qué continúa la contingencia?

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, persiste la influencia de un sistema de alta presión sobre la zona centro del país. Este fenómeno ha generado:

Condiciones de estabilidad atmosférica de moderada a fuerte

Vientos débiles que dificultan la dispersión de contaminantes

Elevada radiación solar, factor clave en la formación de ozono

Estas circunstancias favorecen la acumulación de ozono en el Valle de México, impidiendo que los contaminantes se dispersen con normalidad.

Autoridades mantienen monitoreo permanente

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las dependencias ambientales de ambas entidades, continúan evaluando la evolución de la calidad del aire y las condiciones climáticas.

Se prevé la emisión de un nuevo boletín informativo este viernes 13 de febrero a las 20:00 horas, aunque podría adelantarse en caso de presentarse cambios significativos.

CAMe

¿Dónde consultar información oficial?

Para conocer detalles sobre las medidas vigentes y actualizaciones en tiempo real, las autoridades recomiendan consultar los portales oficiales:

Comisión Ambiental de la Megalópolis

Gobierno de la Ciudad de México (Sistema de Monitoreo Atmosférico)

Gobierno del Estado de México (Red Automática de Monitoreo Atmosférico)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

Las disposiciones de la Fase 1 también aplican para ciertos grupos de instalaciones de distribución y expendio de combustibles, conforme a los lineamientos vigentes.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones para reducir riesgos a la salud mientras prevalezcan las condiciones adversas.

EE