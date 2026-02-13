Fase 1 de contingencia ambiental se mantiene hoy en CDMX y Edomex

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono continúa activa este viernes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), abarcando tanto la Ciudad de México como el Estado de México, informaron autoridades ambientales. La medida, sustentada en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la región, tiene como propósito principal proteger la salud de la población, reducir la exposición al aire contaminado y limitar la emisión de sustancias que agravan la calidad del aire.De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, persiste la influencia de un sistema de alta presión sobre la zona centro del país. Este fenómeno ha generado:La Comisión Ambiental de la Megalópolis, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las dependencias ambientales de ambas entidades, continúan evaluando la evolución de la calidad del aire y las condiciones climáticas.Se prevé la emisión de un nuevo boletín informativo este viernes 13 de febrero a las 20:00 horas, aunque podría adelantarse en caso de presentarse cambios significativos. Para conocer detalles sobre las medidas vigentes y actualizaciones en tiempo real, las autoridades recomiendan consultar los portales oficiales:Las disposiciones de la Fase 1 también aplican para ciertos grupos de instalaciones de distribución y expendio de combustibles, conforme a los lineamientos vigentes.Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones para reducir riesgos a la salud mientras prevalezcan las condiciones adversas. EE