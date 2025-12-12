El escenario del comercio internacional hacia 2026 se perfila marcado por la incertidumbre y por una reconfiguración de reglas, en la que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá vigente, pero con una negociación cada vez más inclinada hacia lo bilateral, advirtió José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Para el dirigente empresarial, Estados Unidos ha dejado claro que privilegia los acuerdos bilaterales sobre los esquemas multilaterales, lo que anticipa un tratado trilateral con “matices” específicos entre cada socio. “Sabemos que es un escenario posible. El T-MEC seguirá como un tratado trilateral, pero con convenios bilaterales”, señaló en el marco del foro México Inversionista: Sinergia público-privada.

Medina Mora subrayó que el contexto actual obliga al sector privado a diseñar estrategias múltiples y flexibles, ante cambios constantes en la política comercial de EU. “La única certeza es que va a haber incertidumbre”, advirtió, al reconocer que los ajustes arancelarios se modifican prácticamente de un día para otro.

La aprobación de aranceles en más de mil 460 fracciones arancelarias, explicó, confirma que cada país está construyendo estrategias individuales para mejorar su posición frente a los competidores globales. En ese entorno, el líder del CCE indicó que ya se analizan las implicaciones sector por sector, pues el impacto no será homogéneo para la industria mexicana ni para las cadenas de suministro.

Respecto a la decisión de México de imponer aranceles a productos de origen asiático, Medina Mora consideró indispensable evaluar tanto el efecto en la producción nacional como las posibles reacciones de los países afectados.

El sector privado, añadió, coincide con la representación comercial de Estados Unidos en que la renegociación del T-MEC podría darse de forma bilateral, aunque el acuerdo se conserve como trilateral. “Es trilateral y ese seguirá, pero tendrá condiciones que hoy ya están fuera de lo originalmente pactado”, apuntó.

En respuesta a declaraciones del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, el presidente del CCE señaló que esperan acuerdos bilaterales en temas específicos, particularmente arancelarios. Para ello, dijo, el empresariado buscará aportar información técnica que permita mejorar las condiciones de México frente a otros países competidores. Todo ello coloca a la economía mexicana ante un proceso complejo de ajuste, negociación y toma de decisiones estratégicas frente a un entorno cambiante y exigente, añadió.

CT