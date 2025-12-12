Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 12 de diciembre anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 69%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

