La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que México y Estados Unidos tienen un acuerdo para sanear el Río Tijuana, luego que Donald Trump acusara que México estaría vertiendo aguas residuales no tratadas a este embalse, provocando un “peligro para la salud” en comunidades fronterizas de su país.

Con este mensaje, el republicano aumenta la presión sobre México en medio de la disputa por el agua en la frontera.

La Mandataria federal señaló que el acuerdo se firmó desde el gobierno pasado con la construcción de una planta de tratamiento, e indicó que aún falta que la Unión Americana construya otra en su territorio.

“Recientemente, hubo un acuerdo entre la secretaria Alicia Bárcena y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Inclusive estuvieron en México, fueron a Tijuana y se firmó un acuerdo de un entendimiento, no recuerdo cómo se llama éste, pero un esquema de entendimiento, que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora”, explicó.

“Ellos tienen que construir, tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen, ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año, una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento”.

La Presidenta manifestó que tal vez Donald Trump “no estaba suficientemente informado” al hacer esta declaración.

“A lo mejor no estaba suficientemente informado o, no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación. Pero en particular, en ese caso, ya hay dos acuerdos que tienen que quedar establecidos. Es decir, no hay problema, porque ya hay acuerdo desde hace rato”, declaró.

