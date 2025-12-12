Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 12 de diciembre determina que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Sábado 13 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 15Martes 16 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan