Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este viernes 12 de diciembre determina que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 13 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

