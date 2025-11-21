La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn, la bebé que sobrevivió a la explosión ocurrida en Iztapalapa, regresó hoy a México junto con su madre.

De acuerdo con la organización, ambas fueron trasladadas a su domicilio en una ambulancia proveniente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Salud capitalina.

La madre de Jazlyn expresó su agradecimiento por el interés y la paciencia de los medios ante la evolución médica de la menor, aunque solicitó comprensión y respeto a los momentos en que la familia requiere “consideración y prudencia”.

¿Cómo fue el accidente de la pipa en Iztapalapa?

El 10 de septiembre, día del accidente de la pipa en el Puente de la Concordia, la pequeña Jazlyn Azulet estaba bajo el cuidado de su abuela, Alicia Matías Teodoro, quien laboraba como checadora de transporte en el paradero de la estación Santa Marta, de la Línea A del Metro.

Durante la explosión, la mujer de 54 años protegió a su nieta con su propio cuerpo, acción que le provocó quemaduras de tercer grado en el 98 por ciento del cuerpo. Reconocida como “abuelita heroína” en redes sociales por su acto de valentía, falleció el 12 de septiembre.

Tras el accidente, Jazlyn fue atendida inicialmente en el Centro Médico Siglo XXI, donde fue estabilizada antes de ser autorizada su transferencia aérea a Estados Unidos para continuar su tratamiento.

EE