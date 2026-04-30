La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó las presuntas pruebas —que consisten en fotografías a unas hojas de papel con cifras de probables sobornos—, que presentó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos para acusar a 10 mexicanos, entre ellos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

"Esta es la prueba que ponen ellos en este documento de supuestos sobornos o presuntos sobornos. Es de llamar la atención, ¿no creen? Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba. 'Juanito, 30 mil pesos'. Digo, al menos es de llamar la atención, es una hoja de papel", expresó.

Durante la conferencia de prensa de este jueves 30 de abril, Sheinbaum mostró el documento publicado por Estados Unidos ayer, el cual, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe ser confidencial, y que relata los presuntos hechos que involucran a: Rubén Rocha Moya; Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República por Morena; a Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, entre otros.

"Hacen un relato muy largo, escrito, cuando pedimos pruebas no es nada más un dicho de una persona. Tiene que haber pruebas contundentes, conforme a la legislación mexicana, recuerden que nuestro sistema penal acusatorio ya no es como en el pasado, sino que tiene que haber pruebas contundentes para que se gire una orden de aprehensión. Entonces, este documento se llama Acusación de Reemplazo Bajo Reserva, por lo menos es la traducción que hacen en el español", explicó.

Sheinbaum expresó que el gobierno no protegerá a nadie

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo indicó que "no va a juzgar" la decisión de Estados Unidos y que no protegerá a nadie, siempre y cuando haya pruebas suficientes que demuestren la culpabilidad de los mexicanos mencionados. En el documento, también aparecen los alias: "R1" y "Tornado".

"¿Ve tintes electorales en esta acusación, presidenta?", se le preguntó esta mañana.

"Vamos a esperar todo su tiempo. Esto no había ocurrido nunca antes, nunca en la historia. Que una fiscalía o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones o de un presidente municipal en funciones o de un senador en funciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eso es la ley de nuevo, nosotros nos tenemos que ceñir por la ley, por la Constitución, por los propios tratados, pero siempre bajo la legislación mexicana", contestó.

Por otra parte, señaló que en el escrito se citan a testigos, quienes el gobierno "no sabe quiénes son", por lo que cuestionó: "¿cuál es la motivación?". Indicó que a la fecha, las fiscalías de México, jueces y el mismo Ejecutivo Federal, han actuado bajo lo que les corresponde.

"No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México. El Artículo 39 Constitucional es muy claro, la soberanía demanda del pueblo. Entonces, por eso son dos temas, es la defensa de la soberanía de manera muy clara como lo hemos hecho hasta ahora. Y por supuesto, el Estado de Derecho, pero el Estado Derecho tiene que significar pruebas de la responsabilidad de una persona o de otra", declaró.

Sheinbaum Pardo precisó que la SRE enviará los documentos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y regresar la respuesta a la cancillería para informar a las autoridades de Estados Unidos: "Yo lo que digo es me llama la atención, ya que la fiscalía determine", reiteró.

Sheinbaum recuerda caso Cienfuegos, exonerado por falta de pruebas

Sheinbaum recordó que en 2020, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, fue detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico. Sin embargo, las pruebas no tenían "sustento" y fue liberado meses después por autoridades mexicanas.

"La Fiscalía General de la República pide pruebas. Se analizan las pruebas, incluso se presentan aquí por el entonces presidente López Obrador, se presentan y no tienen sustento, tan es así que regresa el general Cienfuegos y es liberado porque no había pruebas", recordó la mandataria.

Precisó que para cualquier ciudadano mexicano, presunto delincuente, tiene que haber una orden de aprehensión que se base de acuerdo a la legislación en pruebas fehacientes y contundentes.

"Tiene que haber pruebas y con base en esas pruebas, la Fiscalía General de la República y sus propias investigaciones determinará la presunta responsabilidad de una u otra persona. Pero, ¿cómo sin pruebas?. Entonces, todo su tiempo", pidió la Jefa del Poder Ejecutivo.

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AO

