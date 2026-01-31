Estos son los bancos que SÍ abren el 2 de febrero

En línea con la reforma de 2006, que para fomentar el turismo interno y el descanso de los trabajadores recorre los días feriados al lunes más próximo, este 2 de febrero se considera día de descanso obligatorio y estarán cerradas escuelas, dependencias de gobierno y muchas instituciones privadas, entre ellas los bancos; sin embargo, algunas sucursales permanecerán abiertas para atender a los clientes en sus operaciones habituales.

Para este año se marcaron como días inhábiles:

1 de enero

Primer lunes de febrero (en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución)

Tercer lunes de marzo (en conmemoración del 21 de marzo, Día del Natalicio de Benito Juárez)

17 y 18 de abril

1 de mayo

16 de septiembre

2 de noviembre y el tercer lunes del mes (en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana)

12 y 25 de diciembre

Todos los sábados y domingos

La excepción es Banco Azteca, que como parte de su modelo de negocio atiende en sucursales los 365 días del año, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Asimismo, este 2 de febrero operarán con normalidad las sucursales de otros bancos ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados.

Esto no contraviene las disposiciones legales, ya que la CNBV permite a las instituciones afiliadas abrir en días feriados o cerrar en días hábiles con sólo presentar un aviso que indique las localidades donde habrá instalaciones abiertas y el tipo de operaciones que se realizarán.

Los usuarios de cualquier banco también tendrán a su disposición cajeros automáticos, banca por internet y servicios telefónicos, los cuales funcionarán con normalidad. Lo mismo que los supermercados y tiendas de conveniencia que funcionan como corresponsales bancarios.

Para quienes tengan el 2 de febrero una fecha de vencimiento de algún trámite u operación, es importante señalar que, al ser un día feriado, por ley el plazo se extiende al siguiente día hábil, por lo que no habrá consecuencias por no poder cumplirlo debido al cierre de sucursales.

